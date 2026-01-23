Ζενεβιέβ Μαζαρί για Βίκυ Καγιά: «Αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν – Εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω»

Σύνοψη από το

  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί συνάντησε δημοσιογράφους και μίλησε για το «First Dates» και το «GNTM». Για το «First Dates» ξεκαθάρισε: «εμείς γυρίζουμε κανονικά. Κάνουμε γυρίσματα!».
  • Αναφορικά με το «GNTM», δήλωσε «δεν έχω κάνει συζητήσεις… μακάρι», προσθέτοντας ότι «εγώ το “GNTM” θέλω να παίζει συνέχεια και ας μην είμαι».
  • Σε ερώτηση για το αν λείπει η Βίκυ Καγιά από την τηλεόραση, η παρουσιάστρια απάντησε: «Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα σε αυτή τη ζωή! Τώρα αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν τα κανάλια. Εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ζενεβιέβ Μαζαρί
Φωτογραφία: Instagram/genevievevv

Την Ζενεβιέβ Μαζαρί συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε έξοδό της. Μεταξύ άλλων, η creative director και παρουσιάστρια μίλησε για το «First Dates» και το «GNTM». Ακόμα, δέχτηκε ερώτηση για την Βίκυ Καγιά, και το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Σχετικά με τα δύο ριάλιτι που προβάλλονται στο STAR, η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξήγησε στις δηλώσεις της ότι: «Δεν ξέρω τι λέτε για το “First Dates”, εμείς γυρίζουμε κανονικά. Κάνουμε γυρίσματα! Δεν έχω κάνει συζητήσεις για το “GNTM”, μακάρι. Παιδιά το ξέρετε, ότι εγώ το “GNTM” θέλω να παίζει συνέχεια και ας μην είμαι».

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί ότι η Βίκυ Καγιά είναι ένα πρόσωπο που λείπει από την τηλεόραση, η παρουσιάστρια και creative director απάντησε: «Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα σε αυτή τη ζωή! Τώρα αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν τα κανάλια. Εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω».

12:26 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

