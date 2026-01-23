Ζενεβιέβ Μαζαρί για Βίκυ Καγιά: «Αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν – Εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω»

Την Ζενεβιέβ Μαζαρί συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε έξοδό της. Μεταξύ άλλων, η creative director και παρουσιάστρια μίλησε για το «First Dates» και το «GNTM». Ακόμα, δέχτηκε ερώτηση για την Βίκυ Καγιά, και το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Σχετικά με τα δύο ριάλιτι που προβάλλονται στο STAR, η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξήγησε στις δηλώσεις της ότι: «Δεν ξέρω τι λέτε για το “First Dates”, εμείς γυρίζουμε κανονικά. Κάνουμε γυρίσματα! Δεν έχω κάνει συζητήσεις για το “GNTM”, μακάρι. Παιδιά το ξέρετε, ότι εγώ το “GNTM” θέλω να παίζει συνέχεια και ας μην είμαι».

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί ότι η Βίκυ Καγιά είναι ένα πρόσωπο που λείπει από την τηλεόραση, η παρουσιάστρια και creative director απάντησε: «Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα σε αυτή τη ζωή! Τώρα αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν τα κανάλια. Εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω».