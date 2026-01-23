Αντώνης Μυριαγκός: «Όταν μου είπαν πως θέλουν να κάνω τον Καποδίστρια, πάγωσα»

Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου του 2025 και από την πρώτη μέρα προβολής προκάλεσε αίσθηση, με μία μερίδα του κοινού να δηλώνει ενθουσιασμένο, και μία άλλη να κρίνει αρνητικά την προσπάθεια.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης συνάντησε τον Γιάννη Σμαραγδή και τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Καποδίστριας», για τους «Πρωταγωνιστές» το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Μιλώντας για την ταινία, ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Καποδίστρια, ανέφερε πως: «Όταν μου τηλεφώνησαν για τη ταινία ήμουν στη Τιφλίδα. Είχα πάει στη Γεωργία με μία παράσταση του Τερζόπουλου, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο βοηθός του Γιάννη Σμαραγδή, ο Χάρης Κοντογιάννης. Με μία πολύ απαλή φωνή μου λέει ότι γίνεται μία ταινία, και ότι παίρνει εκ μέρους του Σμαραγδή».

«Δεν μου είπε κάτι για την ταινία, αλλά εγώ το είχα ψυλλιαστεί, γιατί ήξερα ότι ο Σμαραγδής κάνει αυτή την ταινία, οπότε μπήκα σε αυτή την σκέψη. Γύρισα Ελλάδα και Δευτέρα πρωί πήγα κατευθείαν στο γραφείο.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά που με το χέρι του μου έσπρωξε μπροστά το σενάριο. Με ρώτησε αν ξέρω γιατί με έφεραν και απάντησα αρνητικά. Μου είπε ότι θέλει να κάνω τον Καποδίστρια, τον κεντρικό ρόλο. Εντάξει, πάγωσα λίγο εκεί. Ήταν ωραία στιγμή, αμήχανη και μετά μπήκε σε μία ροή η κουβέντα!», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.