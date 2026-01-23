Αντώνης Μυριαγκός: «Όταν μου είπαν πως θέλουν να κάνω τον Καποδίστρια, πάγωσα»

Σύνοψη από το

  • Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου του 2025 προκαλώντας αίσθηση, με το κοινό να διχάζεται μεταξύ ενθουσιασμού και αρνητικής κριτικής.
  • Ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός, που ενσάρκωσε τον Καποδίστρια, αποκάλυψε πως η πρώτη επικοινωνία για την ταινία έγινε ενώ βρισκόταν στην Τιφλίδα.
  • Ο Μυριαγκός περιέγραψε τη στιγμή που του ανακοίνωσαν πως τον θέλουν για τον κεντρικό ρόλο: «Εντάξει, πάγωσα λίγο εκεί. Ήταν ωραία στιγμή, αμήχανη και μετά μπήκε σε μία ροή η κουβέντα!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αντώνης Μυριαγκός

Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου του 2025 και από την πρώτη μέρα προβολής προκάλεσε αίσθηση, με μία μερίδα του κοινού να δηλώνει ενθουσιασμένο, και μία άλλη να κρίνει αρνητικά την προσπάθεια.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης συνάντησε τον Γιάννη Σμαραγδή και τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Καποδίστριας», για τους «Πρωταγωνιστές» το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Μιλώντας για την ταινία, ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Καποδίστρια, ανέφερε πως: «Όταν μου τηλεφώνησαν για τη ταινία ήμουν στη Τιφλίδα. Είχα πάει στη Γεωργία με μία παράσταση του Τερζόπουλου, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο βοηθός του Γιάννη Σμαραγδή, ο Χάρης Κοντογιάννης. Με μία πολύ απαλή φωνή μου λέει ότι γίνεται μία ταινία, και ότι παίρνει εκ μέρους του Σμαραγδή».

«Δεν μου είπε κάτι για την ταινία, αλλά εγώ το είχα ψυλλιαστεί, γιατί ήξερα ότι ο Σμαραγδής κάνει αυτή την ταινία, οπότε μπήκα σε αυτή την σκέψη. Γύρισα Ελλάδα και Δευτέρα πρωί πήγα κατευθείαν στο γραφείο.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά που με το χέρι του μου έσπρωξε μπροστά το σενάριο. Με ρώτησε αν ξέρω γιατί με έφεραν και απάντησα αρνητικά. Μου είπε ότι θέλει να κάνω τον Καποδίστρια, τον κεντρικό ρόλο. Εντάξει, πάγωσα λίγο εκεί. Ήταν ωραία στιγμή, αμήχανη και μετά μπήκε σε μία ροή η κουβέντα!», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χάσατε τη φωνή σας και βήχετε ασταμάτητα; Ο «ένοχος» ιός που κολλάει εύκολα και φεύγει δύσκολα

Ένας στους πέντε καρδιαγγειακούς θανάτους συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες

Νέα επιχορήγηση ύψους 17.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε ταμείο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:15 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Έπεσε θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Της απέσπασαν 22.000 ευρώ από το σπίτι της

Θύμα κλοπής έπεσε η Εύη Δρούτσα πριν από λίγες ώρες. Η γνωστή στιχουργός γνωστοποίησε το περισ...
10:45 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Σπαλιάρας για Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε η αποκάλυψή της – Εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πριν από περίπου ένα μήνα ήταν καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Yout...
09:43 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη – «Σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου»

«Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα αλλά για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστο...
09:28 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Χάρης Κωστόπουλος: Συγκινεί ο αδελφός του για τα δύο χρόνια από τον θάνατό του – «Ήταν ένας μαχητής»

Τα ξημερώματα της 20ης Ιανουαρίου του 2024, ο Χάρης Κωστόπουλος έφυγε από την ζωή, ύστερα από ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι