Άννα Μενενάκου για τον Σωτήρη Τσαφούλια: «Γνωριστήκαμε έξω από τον επαγγελματικό χώρο – Από την πρώτη μέρα απλά ήμασταν ζευγάρι»

Η Άννα Μενενάκου είναι μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της γενιάς της, με το κοινό να την έχει απολαύσει τόσο σε παραστάσεις, όσο και στη μικρή οθόνη. Μία από τις πιο πρόσφατες συμμετοχές της σε σειρές, ήταν στο «Ριφιφί». Η αγαπημένη καλλιτέχνις έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία έπαιξε στη «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Άννα Μενενάκου ρωτήθηκε και για τον Σωτήρη Τσαφούλια, με τον οποίο είναι σε σχέση πολλά χρόνια, και καλλιτεχνικά έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων και στο «Ριφιφί».

Μιλώντας για το πώς είναι να συνεργάζεται με τον Σωτήρη Τσαφούλια, η Άννα Μενενάκου ανέφερε πως: «Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συνεργαστεί, κάθε φορά είναι και καλύτερη. Μαθαίνουμε περισσότερο ο ένας τον άλλο στη δουλειά, γιατί είναι ξεχωριστό το προσωπικό κομμάτι και ξεχωριστός ο τρόπος που δουλεύει ο καθένας μας».

Σχετικά με την προσωπική τους ζωή, η ηθοποιός είπε ότι: «Δεν έχουμε επιλέξει να κρατάμε χαμηλό προφίλ, απλά είμαστε έτσι σαν άνθρωποι. Γνωριστήκαμε έξω από τον επαγγελματικό χώρο. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από εμένα και από την πρώτη μέρα απλά ήμασταν ζευγάρι».