Άννα Μενενάκου για τον Σωτήρη Τσαφούλια: «Γνωριστήκαμε έξω από τον επαγγελματικό χώρο – Από την πρώτη μέρα απλά ήμασταν ζευγάρι»

Σύνοψη από το

  • Η Άννα Μενενάκου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.
  • Η αγαπημένη καλλιτέχνις μίλησε για την επαγγελματική συνεργασία της με τον Σωτήρη Τσαφούλια, με τον οποίο είναι σε σχέση πολλά χρόνια.
  • Σχετικά με την προσωπική τους ζωή, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «γνωριστήκαμε έξω από τον επαγγελματικό χώρο» και πως «από την πρώτη μέρα απλά ήμασταν ζευγάρι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Μενενάκου
Φωτογραφία: Instagram/anna_menenakou_official

Η Άννα Μενενάκου είναι μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της γενιάς της, με το κοινό να την έχει απολαύσει τόσο σε παραστάσεις, όσο και στη μικρή οθόνη. Μία από τις πιο πρόσφατες συμμετοχές της σε σειρές, ήταν στο «Ριφιφί». Η αγαπημένη καλλιτέχνις έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία έπαιξε στη «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Άννα Μενενάκου ρωτήθηκε και για τον Σωτήρη Τσαφούλια, με τον οποίο είναι σε σχέση πολλά χρόνια, και καλλιτεχνικά έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων και στο «Ριφιφί».

Μιλώντας για το πώς είναι να συνεργάζεται με τον Σωτήρη Τσαφούλια, η Άννα Μενενάκου ανέφερε πως: «Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συνεργαστεί, κάθε φορά είναι και καλύτερη. Μαθαίνουμε περισσότερο ο ένας τον άλλο στη δουλειά, γιατί είναι ξεχωριστό το προσωπικό κομμάτι και ξεχωριστός ο τρόπος που δουλεύει ο καθένας μας».

Σχετικά με την προσωπική τους ζωή, η ηθοποιός είπε ότι: «Δεν έχουμε επιλέξει να κρατάμε χαμηλό προφίλ, απλά είμαστε έτσι σαν άνθρωποι. Γνωριστήκαμε έξω από τον επαγγελματικό χώρο. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από εμένα και από την πρώτη μέρα απλά ήμασταν ζευγάρι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Έρχεται νομοσχέδιο για τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο – Ο Χατζηδάκης αποκάλυψε τι θα περιλαμβάνει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:35 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Γιώτα Γεωργοπούλου – «Θεωρώ ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου…»

Στην εκπνοή του 2025, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Γιώτα Γ...
21:55 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Χρόνια περνούσα και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε η Φωτεινή Αθερίδου. Η ταλαντού...
20:48 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο που της έκανε ο Ευθύμης Ζησάκης με την σύζυγό του και την συγκίνησε

Το 2026 θα ξεκινήσει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της Κατερίνας Καινούργιου και του Παν...
19:23 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάνε να βγάλουν μία ταμπέλα για τους πατεράδες, ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”…»

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι