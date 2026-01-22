Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάνε να βγάλουν μία ταμπέλα για τους πατεράδες, ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”…»

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αποκτήσει ένα γιο, μίλησε στο «Πρωινό» για το πόσο σημαντικός είναι ο πατέρας στη ζωή ενός παιδιού, τονίζοντας ότι «είναι αυτό το κομμάτι που όλοι πάνε να παραγκωνίσουν, ότι γενικότερα δεν παίζει και τόσο ρόλο».

Ανάμεσα σε άλλα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα είπε ότι: «Θέλω να κάνω πολλά παιδιά, μου αρέσουν πολύ, τρελαίνομαι!».

Σε ερώτηση για το αν άλλαξε η ζωή του όταν γεννήθηκε ο Πάρης ή στην πορεία, όταν γνωρίστηκε με το παιδί, ο επιχειρηματίας εξήγησε πως: «Και πριν. Γιατί είναι και πόσο συνειδητοποιημένος είσαι εσύ και σε τι φάση βρίσκεσαι. Η αλήθεια είναι ότι για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μία ταμπέλα ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”. Δεν είμαστε “συνοδευτικό”!».

«Είμαστε και εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και το παιδί. Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα και γενικότερα δεν παίζει και τόσο ρόλο.

Βλέπω και κάτι φωτογραφίες που λένε ότι ο μπαμπάς είναι πολύ γλυκό όταν μαγειρεύει για το παιδί του, ενώ η μαμά είναι κάτι συνηθισμένο. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα», συνέχισε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.