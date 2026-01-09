Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι που ετοίμασε για τα τρίτα γενέθλια του Πάρη – Βίντεο

Σαν σήμερα (9/1) πριν από τρία χρόνια, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγιναν γονείς, με την influencer και επιχειρηματία να φέρνει στο κόσμο τον γιο τους, Πάρη. Το γλυκό αγοράκι γέμισε με φως τις ζωές των γονιών του, οι οποίοι συχνά εκφράζουν και δημοσίως την μεγάλη αγάπη που τρέφουν για το παιδί τους.

Ο μικρός Πάρης αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Αθήνα με τον μπαμπά του, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να διοργανώνει ένα ονειρικό πάρτι για τα τρία γενέθλια του γιου του.

Το θέμα του πάρτι που ετοίμασε ο ευτυχισμένος πατέρας, ήταν το «Paw Patrol», η γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων με τα σκυλάκια, κάτι που φαίνεται πως ενθουσίασε το τριών ετών αγόρι.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να φέρει στο πάρτι επαγγελματίες ντυμένους ως Τσέις, Μάρσαλ, Ραμπλ, Σκάι και Έβερεστ, με τον γιο του να μην κρύβει την χαρά του που συνάντησε τους αγαπημένους του ήρωες από κοντά.

Καλεσμένος στην βραδινή εκπομπή της Χριστιάνας Αριστοτέλους πριν από περίπου ένα χρόνο, ο επιχειρηματίας είχε αναφέρει πως: «Μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα από τον Πάρη. Ο γιος μου είναι ένα άδειο δοχείο που το γεμίζω εγώ, αλλά είναι και γεμάτο αγάπη! Ο Πάρης είναι πάρα πολύ κοινωνικός. Προσπαθώ εγώ και η Ιωάννα να του δείχνουμε τα πάντα, να του γνωρίζουμε τα πάντα».

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο πάρτι για τα τρίτα γενέθλια του Πάρη, ήταν ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, καθώς και ο Γιώργος Μανίκας, ο οποίος είναι ένας από τους δύο νονούς του Πάρη.

Ο Σάκης Τανιμανίδης ανέβασε μία φωτογραφία με τους τέσσερίς τους, γράφοντας: «Παλιά ανοίγαμε μπουκάλια σε νυχτερινά πάρτυ… Τώρα βρισκόμαστε μόνο σε παιδικά πάρτυ!».