Ιωάννα Τούνη: Βουρκωμένη για τα γενέθλια του γιου της – «Στενοχωριέμαι γιατί είναι στην Αθήνα με τον μπαμπά του»

  • Η Ιωάννα Τούνη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή τα τρίτα γενέθλια του γιου της, εκφράζοντας τη χαρά της για το «φωτεινό αστέρι» στη ζωή της.
  • Η γνωστή influencer αποκάλυψε πως φέτος ο γιος της θα περάσει την ημέρα των γενεθλίων του με τον πατέρα του, γεγονός που την έχει στεναχωρήσει.
  • Βουρκωμένη, η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε τη συναισθηματική της φόρτιση λόγω της απουσίας του γιου της και έστειλε «αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά».
Ιωάννα Τούνη
Με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία αποκάλυψε πως φέτος ο γιος της θα περάσει αυτή την ημέρα με τον πατέρα του, γεγονός που την έχει στεναχωρήσει.

«Εγώ έχω ντυθεί για προπόνηση, το υποσχέθηκα και θα το τηρήσω, θα πηγαίνω προπονήσεις όσο μπορώ. Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για μένα γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου» είπε.

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου. Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι emotional(συναισθηματική) πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο», περιέγραψε βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη.

