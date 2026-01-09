Εφιάλτης για 23χρονη στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε, τη βίασε και την βιντεοσκοπούσε

Για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία και παράνομη κατακράτηση, κατήγγειλε 23χρονη τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 23χρονης, τα τελευταία δύο χρόνια κι ενώ βρισκόταν μέχρι το καλοκαίρι του 2025 σε σχέση με τον 27χρονο, την εξύβριζε με χυδαίους χαρακτηρισμούς, την απειλούσε, ενώ σε απροσδιόριστο χρόνο την κλείδωσε στο σπίτι του στις Συκιές για μικρό χρονικό διάστημα, στερώντας την ελευθερία της.

Επιπλέον, κατά τα ίδια καταγγελλόμενα, ο συλληφθείς βιντεοσκοπούσε ερωτικές τους στιγμές, χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας, ενώ μετά τον χωρισμό τους, την παρενοχλούσε συστηματικά με σκοπό την επανασύνδεσή τους.

Χαρακτηριστικό, όπως φέρεται να κατέθεσε η γυναίκα στην ΕΛ.ΑΣ., είναι ότι τον περασμένο Νοέμβριο ο 27χρονος την εξανάγκασε σε ερωτική συνεύρεση σε δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης, με χρήση σωματικής βίας. Επιπλέον, μόλις τα προηγούμενα 24ωρα ο ίδιος μετέβη στο σπίτι της γυναίκας με το πρόσχημα να συζητήσουν και σε υπόγειο χώρο στάθμευσης την υποχρέωσε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες φέρεται να βιντεοσκόπησε, αποστέλλοντας αποσπάσματά αυτού του υλικού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην καταγγέλλουσα κι απειλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, τον συνέλαβαν, χθες το απόγευμα, με την εις βάρος του δικογραφία να περιλαμβάνει εκτός από τις πράξεις του βιασμού, της εκδικητικής πορνογραφίας και της παράνομης κατακράτησης επιπλέον παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε συσκευή κινητού τηλεφώνου, η οποία θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στην παθούσα χορηγήθηκε παραγγελία για την εξέτασή της από ιατροδικαστή.

