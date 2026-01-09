Χρήστος Πολίτης: Το συγκινητικό βίντεο της Finos Film – «Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια εντός και εκτός σκηνής»

Σύνοψη από το

  • Η Finos Film ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, αφιερωμένο στον σπουδαίο ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε.
  • Η Finos Film τον χαρακτήρισε ως «έναν ηθοποιό με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση». Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους» το 1968.
  • Ο Χρήστος Πολίτης κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1969 για την ταινία «Το Κορίτσι του 17». Έγινε ευρύτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη σειρά “Λάμψη”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

Media

Χρήστος Πολίτης - Finos Film

Ένα βίντεο με αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Χρήστος Πολίτης ανέβασε στο Instagram η Finos Film ως αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Το βίντεο συνοδεύει με το εξής κείμενο:

«Έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους» το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Το Κορίτσι του 17». Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον «Αστερισμό της Παρθένου» (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα.

Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

09:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

08:56 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

08:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

07:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

