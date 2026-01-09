Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικες έπειτα από καταγγελία 15χρονης για ξυλοδαρμό

Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 13 και 14 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από καταγγελία 16χρονης.

Η 16χρονη με καταγωγή από την Κίνα, φέρεται πως δέχθηκε επίθεση από τις 4 ανήλικες, ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.

Μαζί με τις ανήλικες, που συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με εκδορές και μώλωπες.