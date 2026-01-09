Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικες έπειτα από καταγγελία 15χρονης για ξυλοδαρμό

  • Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 13 και 14 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από καταγγελία 16χρονης.
  • Η 16χρονη με καταγωγή από την Κίνα, φέρεται πως δέχθηκε επίθεση από τις 4 ανήλικες, ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.
  • Μαζί με τις ανήλικες, που συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με εκδορές και μώλωπες.
Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 13 και 14 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από καταγγελία 16χρονης.

Η 16χρονη με καταγωγή από την Κίνα, φέρεται πως δέχθηκε επίθεση από τις 4 ανήλικες, ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.

Μαζί με τις ανήλικες, που συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με εκδορές και μώλωπες.

 

 

10:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

