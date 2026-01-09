Τηλεθέαση (9/1): Τα νούμερα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  Η τηλεθέαση των πρωινών εκπομπών παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό, με μικρές διαφορές και συνεχείς εναλλαγές στην κορυφή.
  Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε το «Το Πρωινό», αφήνοντας πίσω του τους «Αταίριαστους».
  Στο δυναμικό κοινό, το προβάδισμα πήρε η εκπομπή «Super Κατερίνα», με το «Buongiorno» και τους «Αταίριαστους» να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Η τηλεθέαση των πρωινών εκπομπών παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό, με μικρές διαφορές και συνεχείς εναλλαγές στην κορυφή. Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε το «Το Πρωινό», αφήνοντας πίσω του τους «Αταίριαστους», ενώ ακολούθησαν το «10 παντού» και το «Buongiorno».

Στο δυναμικό κοινό, το προβάδισμα πήρε η εκπομπή «Super Κατερίνα», με το «Buongiorno» και τους «Αταίριαστους» να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ο ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη παραμένει ιδιαίτερα έντονος, με τις διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης να δείχνουν ότι η μάχη της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας κρίνεται καθημερινά.

Δείτε τους πίνακες

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Super Κατερίνα 12,6%
Buongiorno 11,9%
Αταίριαστοι 11,4%
Το Πρωινό 11,3%
Breakfast@Star 7,6%
10 παντού 6,3%
Πρωίαν σε είδον 4,6%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Το Πρωινό 16,5%
Αταίριαστοι 15,8%
10 παντού 11,4%
Buongiorno 10,2%
Super Κατερίνα 9,8%
Breakfast@Star 5,2%
Πρωίαν σε είδον 3,9%

09:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

