Τηλεθέαση (31/12): Ποιοι κέρδισαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στις πρωινές εκπομπές, με την τηλεθέαση να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το γενικό σύνολο.
  • Στο δυναμικό κοινό, την πρωτιά κατέκτησε «Το Πρωινό».
  • Αντίθετα, στο γενικό σύνολο, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης, δείχνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στις πρωινές εκπομπές, με την τηλεθέαση να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, την πρωτιά κατέκτησε «Το Πρωινό», ενώ κοντά ακολούθησαν οι «Buongiorno» και «Αταίριαστοι». Αντίθετα, στο γενικό σύνολο, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης, δείχνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης και πώς διαμορφώθηκε η πρωινή ζώνη, μέσα από τους παραπάνω πίνακες.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Αταίριαστοι 16,6%
Το Πρωινό 13,5%
Super Κατερίνα 13,5%
Buongiorno 11,1%
10 παντού 9,7%
Πρωίαν σε είδον 3,8%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Το Πρωινό 14,9%
Buongiorno 12,6%
Αταίριαστοι 11,3%
Super Κατερίνα 11,1%
10 παντού 6,8%
Πρωίαν σε είδον 2,9%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Δεν είναι ούτε η ζάχαρη ούτε το στρες – Αυτή είναι η Νο1 συνήθεια που μας γερνά πιο γρήγορα

Τα 7 ορόσημα της αγοράς ενέργειας το 2026 – Τι έρχεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους – Τι προβλέπει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:05 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Στέφανος Σαράτσης ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την ...
10:06 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Κάθε νέα χρονιά φέρνει μαζί της νέες διατροφικές τάσεις με μικρές εκπλήξεις, μεγαλύτερη ουσία ...
09:00 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
08:00 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι