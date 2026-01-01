Τηλεθέαση (31/12): Ποιοι κέρδισαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στις πρωινές εκπομπές, με την τηλεθέαση να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, την πρωτιά κατέκτησε «Το Πρωινό», ενώ κοντά ακολούθησαν οι «Buongiorno» και «Αταίριαστοι». Αντίθετα, στο γενικό σύνολο, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης, δείχνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης και πώς διαμορφώθηκε η πρωινή ζώνη, μέσα από τους παραπάνω πίνακες.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό Αταίριαστοι 16,6% Το Πρωινό 13,5% Super Κατερίνα 13,5% Buongiorno 11,1% 10 παντού 9,7% Πρωίαν σε είδον 3,8%

Δυναμικό Κοινό