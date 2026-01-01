Ρόδος: 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθησαν η μητέρα του και ο υπεύθυνος μεζεδοπωλείου

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου στη Ρόδο κατέληξε 16χρονος μαθητής της Α’ Λυκείου έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Στις 22:50 ο 16χρονος είχε πάει με παρέα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα σε μεζεδοπωλείο, όπου κατανάλωσε αλκοόλ και τελικά μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία ότι είχε διακομιστεί ανήλικος από το ΕΚΑΒ σε κατάσταση μέθης και σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να λάβουν τις πρώτες καταθέσεις και πληροφορίες.

Στο νοσοκομείο βρισκόταν και η μητέρα του ανήλικου, 55 ετών, η οποία είχε φτάσει κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της παροχής πρώτων βοηθειών, η 55χρονη μητέρα συνελήφθη ως κατηγορούμενη. Παράλληλα, ο υπεύθυνος του καταστήματος αναζητήθηκε, προσήχθη τις πρωινές ώρες της 30/12/2025 και συνελήφθη.