Μίρκα Παπακωνσταντίνου για Δάνη Κατρανίδη: «Είχαμε αποφασίσει να είμαστε μαζί εκείνη την Πρωτοχρονιά»

Σύνοψη από το

  • Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου έδωσε συνέντευξη με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της σειράς “Το σόι σου”, όπου αναφέρθηκε στην ωραιότερη Πρωτοχρονιά της ζωής της.
  • Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια θυμήθηκε την γνωριμία και τον έρωτα με τον αείμνηστο Δάνη Κατρανίδη, εξομολογούμενη πως “η Πρωτοχρονιά που μου έχει μείνει είναι εκείνη που ήμασταν στη σχολή με τον Δάνη”.
  • Η αλλαγή του χρόνου τους βρήκε μέσα σε λεωφορείο, με ένα τρανζιστοράκι, μια στιγμή που χαρακτήρισε ως “από τις πιο ωραίες αναμνήσεις” της, γεμάτη “καρδούλες, αστέρια, λαμπάκια, χρώματα”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μίρκα Παπακωνσταντίνου για Δάνη Κατρανίδη: «Είχαμε αποφασίσει να είμαστε μαζί εκείνη την Πρωτοχρονιά»

Με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της σειρά “Το σόι σου” στον Alpha, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο “Οθόνη”.

Πιο συγκεκριμένα, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου εξομολογήθηκε αρχικά πως “η Πρωτοχρονιά που μου έχει μείνει είναι εκείνη που ήμασταν στη σχολή με τον Δάνη (σ.σ.Κατρανίδη). Για μένα δεν έχει φύγει. Οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξεχνάμε”.

“Ήμασταν στη σχολή και είχαμε αποφασίσει να είμαστε μαζί την Πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι γιατί αργήσαμε να βρεθούμε αλλά ήμασταν μέσα στο λεωφορείο στις δώδεκα παρά και είχαμε ένα τρανζιστοράκι. Τελικά, αλλάξαμε χρόνο μέσα στο λεωφορείο”.

“Για μένα είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Γιατί υπήρχαν λαμπάκια, αστέρια, επειδή ήταν μέσα μας! Ήταν το λεωφορείο, σκοτάδι, λίγος κόσμος, εμείς και κάτι μοναχικοί άνθρωποι. Αλλά εκείνη τη στιγμή τα πυροτεχνήματα για μας ήταν καρδούλες, αστέρια, λαμπάκια, χρώματα και κοιταζόμασταν έτσι πολλή ώρα. Ήταν από τις ωραιότερες αναμνήσεις μου και πολύ ουσιαστικές πέρα από όλα τα άλλα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στη νέα της συνέντευξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Δεν είναι ούτε η ζάχαρη ούτε το στρες – Αυτή είναι η Νο1 συνήθεια που μας γερνά πιο γρήγορα

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους – Τι προβλέπει

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Μειώνονται κατά 90% τα δημοτικά τέλη σε εγκαταστάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:15 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Klavdia: «Φρίκαρα μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision, με τον OGE δείχναμε αγαπημένοι αλλά είχαμε αντιπαραθέσεις»

Για τον χωρισμό της από τον OGE, τη συμμετοχή της στη Eurovision και τις αντιδράσεις του κόσμο...
00:30 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

Η Χριστινά Κοντοβά επέλεξε έναν διαφορετικό προορισμό για να υποδεχτεί το νέο έτος. Ταξίδεψε σ...
23:55 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Baby Boom: Διάσημες Ελληνίδες που έγιναν μητέρες το 2025

Μία από τις πιο όμορφες χρονιές ήταν το 2025 για αρκετές γνωστές Ελληνίδες, καθώς έζησαν τη μο...
23:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Άντζελα Δημητρίου: Η συγκινητική ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ποια θυσία» – «Είναι γραμμένο για…»

Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του Open το βράδυ της Τετάρτης και ανα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι