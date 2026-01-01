Μίρκα Παπακωνσταντίνου για Δάνη Κατρανίδη: «Είχαμε αποφασίσει να είμαστε μαζί εκείνη την Πρωτοχρονιά»

Με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της σειρά “Το σόι σου” στον Alpha, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο “Οθόνη”.

Πιο συγκεκριμένα, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου εξομολογήθηκε αρχικά πως “η Πρωτοχρονιά που μου έχει μείνει είναι εκείνη που ήμασταν στη σχολή με τον Δάνη (σ.σ.Κατρανίδη). Για μένα δεν έχει φύγει. Οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξεχνάμε”.

“Ήμασταν στη σχολή και είχαμε αποφασίσει να είμαστε μαζί την Πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι γιατί αργήσαμε να βρεθούμε αλλά ήμασταν μέσα στο λεωφορείο στις δώδεκα παρά και είχαμε ένα τρανζιστοράκι. Τελικά, αλλάξαμε χρόνο μέσα στο λεωφορείο”.

“Για μένα είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Γιατί υπήρχαν λαμπάκια, αστέρια, επειδή ήταν μέσα μας! Ήταν το λεωφορείο, σκοτάδι, λίγος κόσμος, εμείς και κάτι μοναχικοί άνθρωποι. Αλλά εκείνη τη στιγμή τα πυροτεχνήματα για μας ήταν καρδούλες, αστέρια, λαμπάκια, χρώματα και κοιταζόμασταν έτσι πολλή ώρα. Ήταν από τις ωραιότερες αναμνήσεις μου και πολύ ουσιαστικές πέρα από όλα τα άλλα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στη νέα της συνέντευξη.