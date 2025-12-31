Τηλεθέαση (30/12): Πρώτο το «Φως στο Τούνελ» – Αναλυτικά τα ποσοστά

Σύνοψη από το

  • Η μάχη της τηλεθέασης στη βραδινή ζώνη την Τρίτη (30/12) είχε ξεκάθαρο νικητή, με το «Φως στο Τούνελ» να διατηρεί την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο τηλεθεατών.
  • Αξιοσημείωτες επιδόσεις κατέγραψαν οι ξένες ταινίες «Χαρτοπαίκτρα» και «Πρόταση», ενώ η οικογενειακή επιλογή του ANT1, «Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα», κράτησε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.
  • Χαμηλότερα, αλλά με σταθερή παρουσία, κινήθηκαν οι υπόλοιπες προτάσεις της ζώνης, όπως το «Στην αγκαλιά του Φάνη» και το «Status Quo», σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Νικολούλη

Η μάχη της τηλεθέασης στη βραδινή ζώνη είχε ξεκάθαρο νικητή, με το «Φως στο Τούνελ» να διατηρεί την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο τηλεθεατών, στην έκτακτη εκπομπή την Τρίτη (30/12).

Στις υπόλοιπες θέσεις, οι ξένες ταινίες κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, με την «Χαρτοπαίκτρα» και την «Πρόταση» να συγκεντρώνουν ικανοποιητικά ποσοστά, ενώ η οικογενειακή επιλογή του ANT1, «Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα», κράτησε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Χαμηλότερα, αλλά με σταθερή παρουσία, κινήθηκαν οι υπόλοιπες προτάσεις της ζώνης, όπως το «Στην αγκαλιά του Φάνη» και το «Status Quo», σε μια βραδιά όπου ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και οι διαφορές κρίθηκαν σε λεπτές ισορροπίες.

Δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες τα ποσοστά τηλεθέασης σε δυναμικό και σύνολο κοινού, όπως καταγράφηκαν ανά εκπομπή και κανάλι.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Φως στο Τούνελ (MEGA) 17,7%
Ξένη ταινία – Η χαρτοπαίκτρα (ALPHA) 10,2%
Ξένη ταινία – Η πρόταση (STAR) 9,7%
Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα (ANT1) 7%
Στην αγκαλιά του Φάνη (ΣΚΑΪ) 6,8%
Status Quo (OPEN) 3,3%

Σύνολο Κοινού

Εκπομπή Ποσοστό
Φως στο Τούνελ (MEGA) 18,1%
Ξένη ταινία – Η χαρτοπαίκτρα (ALPHA) 15,7%
Ξένη ταινία – Η πρόταση (STAR) 9,8%
Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα (ANT1) 7,4%
Στην αγκαλιά του Φάνη (ΣΚΑΪ) 6,1%
Status Quo (OPEN) 3,9%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη και ιώσεις: Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο να κολλήσετε, σύμφωνα με τη Mayo Clinic

ΠΟΕΔΗΝ: Έλλειψη αντιικών φαρμάκων σε νοσοκομεία-Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης

Χρυσός σε τιμές ρεκόρ: Αυξάνεται η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα, μειώνεται για τα κοσμήματα

Διόδια: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Δυτική Ελλάδα – Αναλυτικά οι νέες τιμές για το 2026 στους αυτοκινητόδρομους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:05 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Στέφανος Σαράτσης ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την ...
09:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
08:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος Ένα  ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μυσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι