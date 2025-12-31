Τηλεθέαση (30/12): Πρώτο το «Φως στο Τούνελ» – Αναλυτικά τα ποσοστά

Η μάχη της τηλεθέασης στη βραδινή ζώνη είχε ξεκάθαρο νικητή, με το «Φως στο Τούνελ» να διατηρεί την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο τηλεθεατών, στην έκτακτη εκπομπή την Τρίτη (30/12).

Στις υπόλοιπες θέσεις, οι ξένες ταινίες κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, με την «Χαρτοπαίκτρα» και την «Πρόταση» να συγκεντρώνουν ικανοποιητικά ποσοστά, ενώ η οικογενειακή επιλογή του ANT1, «Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα», κράτησε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Χαμηλότερα, αλλά με σταθερή παρουσία, κινήθηκαν οι υπόλοιπες προτάσεις της ζώνης, όπως το «Στην αγκαλιά του Φάνη» και το «Status Quo», σε μια βραδιά όπου ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και οι διαφορές κρίθηκαν σε λεπτές ισορροπίες.

Δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες τα ποσοστά τηλεθέασης σε δυναμικό και σύνολο κοινού, όπως καταγράφηκαν ανά εκπομπή και κανάλι.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό Φως στο Τούνελ (MEGA) 17,7% Ξένη ταινία – Η χαρτοπαίκτρα (ALPHA) 10,2% Ξένη ταινία – Η πρόταση (STAR) 9,7% Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα (ANT1) 7% Στην αγκαλιά του Φάνη (ΣΚΑΪ) 6,8% Status Quo (OPEN) 3,3%

Σύνολο Κοινού