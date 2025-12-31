Ματθαίος Γιαννούλης: «Έχασα 30 κιλά και δεν πίνω – Δεν ήθελα να χάσω τη σχέση με τη γυναίκα μου»

Σύνοψη από το

  • Ο Ματθαίος Γιαννούλης έχασε 30 κιλά και είναι ένας εντελώς άλλος άνθρωπος.
  • Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι «Έκλεισα το στόμα μου και κάνω κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, όσο μπορώ», ενώ πρόσθεσε «Δεν πίνω, μόνο κρασάκι».
  • «Δεν ήθελα να χάσω τη σχέση με τη γυναίκα μου», τόνισε ο τραγουδιστής, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην αλλαγή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ματθαίος Γιαννούλης

Ο Ματθαίος Γιαννούλης έχασε 30 κιλά και είναι ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Όσα είπε για την απόφαση που πήρε για τον εαυτό του και την υγεία του.

«Έχασα 30 κιλά. Δεν πίνω, μόνο κρασάκι. Έκλεισα το στόμα μου και κάνω κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, όσο μπορώ» είπε ο τραγουδιστής στο περιοδικό Λοιπόν.

«Πήγα στον γιατρό και έκανα όλες τις εξετάσεις, για να έχω τον έλεγχο. Δεν έκανα άλλες ιατρικές διαδικασίες, ούτε ενέσεις, ούτε επεμβάσεις» πρόσθεσε.

«Σκέφτηκα ότι μεγαλώνω, είμαι 60 ετών και η γυναίκα μου 50. Δεν ήθελα να χάσω τη σχέση με τη γυναίκα μου» τόνισε ο τραγουδιστής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Έλλειψη αντιικών φαρμάκων σε νοσοκομεία-Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης

Στομαχικά προβλήματα: Ποιοι είναι οι «ένοχοι» στο γιορτινό τραπέζι – Πώς να το αποφύγουμε

Πρωτοχρονιά: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά την τελευταία ημέρα του χρόνου – Με το βλέμμα στις εκπτώσεις οι καταναλωτές

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:23 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ματίνα Ζάρα: «Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο, ήμουν σε τοξική σχέση για περισσότερο από έναν χρόνο»

Την Ματίνα Ζάρα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον Alpha και η Όλγα Λαφαζάνη. «Μου...
05:03 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

«Καλύτερα Αργά»: Τι θα φέρει το 2026 σε όλα τα ζώδια – Οι προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα αργά» στο Action24, βρέθηκε ο γνωστός ασ...
04:55 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Καράβας-Ραφαέλα Ψαρρού: Χριστουγεννιάτικο road trip στην Ευρώπη, μαζί με τα παιδιά τους

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού πέρασαν τα φετινά Χριστούγεννα στον δρόμο, κάνοντας ένα...
04:10 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Φωτεινή Πελούζο: «Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια σταθερή προσωπική ζωή, κι αυτό είναι κάτι που με φοβίζει πάντα»

Η ηθοποιός Φωτεινή Πελούζο, που πρωταγωνιστεί στη «Μεγάλη Χίμαιρα», άνοιξε την καρδιά της στα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι