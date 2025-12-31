Ματθαίος Γιαννούλης: «Έχασα 30 κιλά και δεν πίνω – Δεν ήθελα να χάσω τη σχέση με τη γυναίκα μου»

Ο Ματθαίος Γιαννούλης έχασε 30 κιλά και είναι ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Όσα είπε για την απόφαση που πήρε για τον εαυτό του και την υγεία του.

«Έχασα 30 κιλά. Δεν πίνω, μόνο κρασάκι. Έκλεισα το στόμα μου και κάνω κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, όσο μπορώ» είπε ο τραγουδιστής στο περιοδικό Λοιπόν.

«Πήγα στον γιατρό και έκανα όλες τις εξετάσεις, για να έχω τον έλεγχο. Δεν έκανα άλλες ιατρικές διαδικασίες, ούτε ενέσεις, ούτε επεμβάσεις» πρόσθεσε.

«Σκέφτηκα ότι μεγαλώνω, είμαι 60 ετών και η γυναίκα μου 50. Δεν ήθελα να χάσω τη σχέση με τη γυναίκα μου» τόνισε ο τραγουδιστής.