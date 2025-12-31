Ματίνα Ζάρα: «Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο, ήμουν σε τοξική σχέση για περισσότερο από έναν χρόνο»

Σύνοψη από το

  • Η Ματίνα Ζάρα αποκάλυψε στην εκπομπή Happy Day ότι «βίωσε ψυχολογικό πόλεμο» και πως «ήταν σε τοξική σχέση για περισσότερο από έναν χρόνο». Το νέο της τραγούδι, «Dubai», είναι εμπνευσμένο από την προσωπική της εμπειρία και τη δύναμη να φύγει από μια τέτοια σχέση.
  • Η τραγουδίστρια περιέγραψε ότι «βίωσε ψυχολογικό πόλεμο», με τον σύντροφό της να «ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να την ελέγξει» και να την απομακρύνει από τους δικούς της ανθρώπους. Σημείωσε ότι τέτοιες σχέσεις ξεκινούν με «έκρηξη αγάπης» και «πολλές υποσχέσεις».
  • Η Ματίνα Ζάρα τόνισε τη σημασία για μια γυναίκα που βιώνει τέτοιες καταστάσεις να μιλήσει, καθώς «είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε σε μια τοξική σχέση, να βρίσκουμε τη δύναμη και να φεύγουμε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ματίνα Ζάρα

Την Ματίνα Ζάρα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον Alpha και η Όλγα Λαφαζάνη.

«Μου αρέσει πάρα πολύ να ταυτίζομαι με τα κομμάτια που λέω και στο νέο μου τραγούδι, που λέγεται “Dubai”, ταυτίζομαι στο κομμάτι πως βρήκα και εγώ τη δύναμη να φύγω από μια τοξική σχέση. Είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε ή όταν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια τοξική σχέση, να βρίσκουμε τη δύναμη και να φεύγουμε»

«Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση. Συνήθως σε τέτοιες σχέσεις υπάρχει έκρηξη αγάπης στην αρχή, “δεν μπορώ χωρίς εσένα, σ’ αγαπάω”, πολλές υποσχέσεις από νωρίς στη σχέση και πολλά λόγια. Στην πορεία, νομίζω, το καταλαβαίνεις και αρχίζει να αλλάζει αυτό. Όταν ίσως σε νιώθει ο άλλος πιο δεδομένη» πρόσθεσε.

«Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο. Ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να με ελέγξει, προσπαθούσε να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους. Όταν του είπα “φεύγω”, δεν του άρεσε. Δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες και να το αναλύσω, ούτε να ζωγραφίσω καταστάσεις. Μίλησα γι’ αυτό γιατί ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι μια γυναίκα, που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να μιλήσει» σημείωσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Έλλειψη αντιικών φαρμάκων σε νοσοκομεία-Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης

Στομαχικά προβλήματα: Ποιοι είναι οι «ένοχοι» στο γιορτινό τραπέζι – Πώς να το αποφύγουμε

Πρωτοχρονιά: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά την τελευταία ημέρα του χρόνου – Με το βλέμμα στις εκπτώσεις οι καταναλωτές

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:03 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

«Καλύτερα Αργά»: Τι θα φέρει το 2026 σε όλα τα ζώδια – Οι προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα αργά» στο Action24, βρέθηκε ο γνωστός ασ...
04:55 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Καράβας-Ραφαέλα Ψαρρού: Χριστουγεννιάτικο road trip στην Ευρώπη, μαζί με τα παιδιά τους

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού πέρασαν τα φετινά Χριστούγεννα στον δρόμο, κάνοντας ένα...
04:10 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Φωτεινή Πελούζο: «Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια σταθερή προσωπική ζωή, κι αυτό είναι κάτι που με φοβίζει πάντα»

Η ηθοποιός Φωτεινή Πελούζο, που πρωταγωνιστεί στη «Μεγάλη Χίμαιρα», άνοιξε την καρδιά της στα ...
03:40 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Λάγιος: «Οι πεθερές διαλύουν την ερωτική ζωή, ειδικά αυτές που μιλάνε με τον γιο τους 25 φορές την ημέρα»

Ο Γιώργος Λάγιος μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και αναφέρθηκε σε ζητήματα που αγγίζουν πολλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι