Ματίνα Ζάρα για την κακοποίηση που είχε βιώσει: «Ήταν κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα από την αρχή της σχέσης…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ματίνα Ζάρα
Φωτογραφία: Instagram/matina.zara

Σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών εκπομπών την Ματίνα Ζάρα. Με αφορμή την «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που είχε βιώσει η ίδια, όταν έπεσε θύμα ψυχολογικής, οικονομικής και σωματικής κακοποίησης.

«Βίωσα κάθε μορφή κακοποίησης. Ήταν κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα από την αρχή της σχέσης, το κατάλαβα στην πορεία όταν άρχισα να μιλάω σε δικά μου άτομα. Έβλεπα ότι υπήρχαν αρκετά red flags και έτσι πήρα τη δύναμη να μιλήσω και να φύγω από αυτή την κατάσταση!», εξομολογήθηκε στις δηλώσεις της η Ματίνα Ζάρα.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Στην αρχή δεν ξεκίνησε ως σωματική κακοποίηση, ήταν πιο πολύ ψυχολογική και οικονομική. Μετά, στην πορεία βγήκε η σωματική, και όταν έγινε την πρώτη φορά, απλά έφυγα από αυτή τη σχέση».

ENIKOS NETWORK

