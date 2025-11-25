Μπριζίτ Μπαρντό: Νοσηλεύεται ξανά λόγω «σοβαρής ασθένειας» – Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπριζίτ Μπαρντό: Νοσηλεύεται ξανά λόγω «σοβαρής ασθένειας» – Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της
Φωτογραφία: AP/PA

Ένα νέο επείγον περιστατικό οδήγησε ξανά στο νοσοκομείο την εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιό, Μπριζίτ Μπαρντό, λιγότερο από έναν μήνα μετά την τελευταία της νοσηλεία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 91χρονη σταρ μεταφέρθηκε ξανά εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς συνεχίζει να παλεύει με μια «σοβαρή ασθένεια» ύστερα από χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί.

Η ηθοποιός φέρεται να μεταφέρθηκε στο ιδιωτικό Saint-Jean Hospital, μια κλινική στην Τουλόν, πριν από περίπου δέκα ημέρες, όπου εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία.

Η Μπαρντό είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, στις αρχές Οκτωβρίου, έπειτα από «μικρό χειρουργείο» που σχετιζόταν με μια αδιευκρίνιστη ασθένεια, έχοντας προηγουμένως παραμείνει για τρεις εβδομάδες στο ίδιο ιδιωτικό νοσοκομείο της Τουλόν.

Ωστόσο, η γαλλική εφημερίδα Nice-Matin μετέδωσε ότι η Μπαρντό μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο πριν από δέκα ημέρες λόγω της ίδιας πάθησης. Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, η ηθοποιός αναγκάστηκε να εκδώσει δημόσια ανακοίνωση, διαψεύδοντας φήμες περί θανάτου της που κυκλοφόρησαν μετά την πρόσφατη νοσηλεία της.

