Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. – Τα ουρλιαχτά της 75χρονης και η προσευχή πριν αφήσει την τελευταία της πνοή

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο όπου καταγράφεται η σκηνή της δολοφονίας της άτυχης 75χρονης από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα, φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που ερεύνησαν και εξιχνίασαν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, το ντοκουμέντο καταγράφηκε σε ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας, το οποίο δούλευε κανονικά την ημέρα του φρικτού εγκλήματος, κάτι που πιθανόν δεν γνώριζε η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

Όπως επιβεβαιώνεται και από το ηχητικό ντοκουμέντο, ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης ήταν μαρτυρικός. Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι καθώς και στο σώμα από μαχαίρι, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, γι’ αυτό το σκηνικό παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου.

Ακούγονται, συγκεκριμένα, τα ουρλιαχτά της, ακούγεται η 75χρονη να παρακαλάει την 46χρονη σταματήσει να την χτυπάει και, ίσως το πιο σοκαριστικό, είναι ότι ακούγεται η ηλικιωμένη να κάνει την προσευχή της και να λέει το «πάτερ ημών», λίγο πριν ξεψυχήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμα και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, που έχουν χειριστεί μία σειρά από αποτρόπαια εγκλήματα, λύγισαν ακούγοντας αυτό το ντοκουμέντο.

Η άτυχη ηλικιωμένη φέρεται να είχε δανείσει ένα ποσό περίπου 10.000 ευρώ στον γιο της και την σύντροφό του. Είχαν καταφέρει να της επιστρέψουν περίπου 8.000 ευρώ από τα χρήματα αυτά. Ωστόσο, η νύφη είχε εθισμό με τον τζόγο και φαίνεται πως χρωστούσε χρήματα, έτσι αποφάσισε να σκοτώσει την 75χρονη, σκηνοθετώντας την ληστεία μετά φόνου.

Το ηχητικό ντοκουμέντο, σε συνδυασμό με το κίνητρο της δολοφονίας, με το αίμα της 75χρονης που βρέθηκε στο αυτοκίνητο της 46χρονης, με το βίντεο που καταγράφει την νύφη αλλά και με ένα μαχαίρι με αίματα, που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, φαίνεται πως αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το βίντεο και η ομολογία

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, οι αστυνομικοί κάλεσαν χθες το απόγευμα για συμπληρωματική κατάθεση τα τρία παιδιά της 75χρονης και την 46χρονη νύφη της, η οποία όμως κρατήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η γυναίκα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεση τους βίντεο που δείχνει την 46χρονη, η οποία έχει υπάρξει και υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής, στο παρελθόν, να απομακρύνεται από το σπίτι του θύματος τις επίμαχες ώρες, ενώ προέκυψαν και εργαστηριακά ευρήματα, που την ενέπλεκαν στο έγκλημα, όπως αίμα του θύματος στο αυτοκίνητο της.

Όπως εκτιμάται, η 46χρονη πήγε δήθεν να επιστρέψει τα υπόλοιπα χρήματα που είχαν δανειστεί με τον σύζυγο της από την 75χρονη, αλλά επειδή πιθανόν τα είχε χάσει στον τζόγο αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία.

Πήγε λοιπόν στο σπίτι της 75χρονης πεθεράς της, φορώντας μάσκα και γάντια, και αφού άλλαξε τη φορά των καμερών προς άλλα σημεία, έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στον χώρο. Άρχισε να απειλεί την ηλικιωμένη ζητώντας της να της δώσει χρήματα. Η 75χρονη άρχισε να φωνάζει και τότε η 46χρονη την χτύπησε πρώτα με ένα μπουκάλι και ύστερα την μαχαίρωσε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Όπως παραδέχθηκε στους αστυνομικούς, μετά το έγκλημα, μπήκε στο αυτοκίνητό της και επέστρεψε στο σπίτι της, πλένοντας αρχικά τα ρούχα της και στη συνέχεια πετώντας τα σε κάδο απορριμμάτων.