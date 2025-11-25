Σαλαμίνα: Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης – Ομολόγησε η νύφη της

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου.

Η νύφη της έχει προσαχθεί από τις αρχές, ενώ φέρεται να ομολόγησε. Σύμφωνα με πληροφορίες το κίνητρο πίσω από το έγκλημα ήταν να πάρει τα χρήματα της ηλικιωμένης. Πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά και έσπασε το τζάμι για να μπει στο σπίτι.

Υπενθυμίζεται πως όπως προκύπτει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.