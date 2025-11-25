Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σχέδιο του Καστίλια για να αποκαλύψει την εμπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

O Γιάµαρης έχοντας την Αγγελική Δρόσου στο τµήµα µε αφορµή τη διάρρηξη, προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για τη σχέση της µε τον Στράτο και τον πραγματικό λόγο που η Αλεξάνδρα την πρότεινε ως γραµµατέα στην εταιρεία του Βούλγαρη.

Στο Αστυνομικό Τμήμα, μετά τη διάρρηξη στην Ακτοπλοϊκή Βούλγαρη η Αλεξάνδρα κι η Γαλήνη δίπλα – δίπλα περιμένουν το τέλος της κατάθεσης της Άντζελας στον Αστυνόμο.

Η Αλεξάνδρα προτείνει να αναλάβουν οι Καπετανάκηδες την «εκδίκηση», πράγμα που η Γαλήνη αρνείται βέβαια. Χαριτολογώντας η Αλεξάνδρα επισημαίνει ότι φυσικά, πάντα η Γαλήνη λειτουργεί με το γράμμα του νόμου…

Όταν η Άντζελα βγαίνει από το γραφείο του Αστυνόμου Γιάμαρη, ο Γρηγόρης φανερά και ειλικρινά ανήσυχος προσφέρεται να τη συνοδεύσει σπίτι της, η Γαλήνη είναι πάντα καχύποπτη για το ρόλο της κοπέλας στην εταιρεία αλλά και τη ζωή τους, η Αλεξάνδρα βρίσκει ευκαιρία να πετάξει κάποιες υποτίθεται αδέξιες – στην πραγματικότητα όμως σοφά μελετημένες- «μπηχτές».

Ο Καστίλιας από την άλλη, µε κρατούμενο τον Ζήση, ετοιμάζει ένα σχέδιο για να αποκαλύψει την εμπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου.

Η Γαλήνη αδυνατεί να κρατήσει την Αγγελική µακριά από την καρδιά του Γρηγόρη, ενώ ο Βούλγαρης νιώθοντας ευγνώμων που εξαιτίας της η ληστεία απετράπη, ζητά από τη γυναίκα του να την καλέσουν σε δείπνο.

Ο Ορέστης συναντάει τον άντρα που ως πελάτης είχε κλέψει το ρολόι του από τη Βούλα, ενώ η Λένα αποκαλύπτει στον Χρόνη την ανικανότητά της να κυοφορήσει.

Στο ζαχαροπλαστείο Εκλαίρ, ο καπετάν- Μανώλης μιλά στον Χρόνη, τον αρραβωνιαστικό της εγγονής του για τη δύναμη της αλήθειας και τις καταστροφικές συνέπειες του ψέματος.

Η Λένα παρακολουθεί τη συζήτηση με αγωνία, μια που καταλαβαίνει ότι ο παππούς της ετοιμάζει το έδαφος για να μπορέσει η ίδια να αποκαλύψει την σκληρή αλήθεια, ότι δηλαδή δε θα μπορέσει να κάνει παιδί, κάτι που σίγουρα αφορά άμεσα τον μέλλοντα σύζυγό της.

Τα λόγια του Μανώλη περιέχουν όλη τη σοφία της μακράς και περιπετειώδους ζωής του αλλά παράλληλα αντανακλούν το φως ενός καλού και δίκαιου ανθρώπου. Ο Χρόνης δείχνει μπερδεμένος κι απροετοίμαστος γι’ αυτό που θ’ ακούσει…

Η Λένα, η μικρή καλομαθημένη κόρη της οικογένειας Βούλγαρη που όμως αναγκάστηκε τους τελευταίους μήνες να μεγαλώσει απότομα και βίαια, αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τους δισταγμούς και τους φόβους της και να αποκαλύψει την πικρή αλήθεια στον αρραβωνιαστικό της, δείχνοντάς του μια ειλικρίνεια κι εντιμότητα που εύχεται να εκτιμηθεί.

Τέλος, ο Γρηγόρης ολοκληρώνει τη σχέση του µε την Αγγελική.

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

