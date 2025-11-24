Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ

Νάντια Ρηγάτου

Media

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ

Ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Στους αρραβώνες της Λένας µε τον Χρόνη, ο Γιάμαρης συνειδητοποιεί το καθεστώς τρόµου κάτω από το οποίο ζει η Γαλήνη, ενώ ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ.

Ο Βούλγαρης ενημερώνεται από την Αγγελική ότι έχει γίνει ληστεία στην εταιρεία και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να ψαρέψει τον Αντρέα για να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει στο µυαλό του.

Ο Καπετανάκος ανακαλύπτει ποιος του έκλεψε, στην πραγματικότητα, το τετράδιο και ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου που έψαχνε τόσον καιρό.

Δείτε το sneak preview εδώ:

Ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) ανησυχεί για το τι ειπώθηκε ανάμεσα στη γυναίκα του και τον αστυνόμο Γιάμαρη (Βασίλης Μπισμπίκης) και ζητά από την Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) να του πει ποια δικαιολογία είπε για το χτύπημά της.

Ο Σπύρος (Βασίλης Μπισμπίκης) τους βλέπει, καταλαβαίνει την ένταση μεταξύ τους και με σκοτεινιασμένο βλέμμα ζητά από τον Ντίνο να θυμάται τι χρωστά στη γυναίκα του που χάρη σ’ αυτήν έγινε αυτό που είναι.

Δείτε το sneak preview εδώ:

 Η Αλεξάνδρα (Μαρίνα Ασλάνογλου) περιμένει με αγωνία το τηλεφώνημα της Άντζελας για να μάθει πώς πήγε το σχέδιο της – που θα έδινε την ευκαιρία στην Άντζελα να γίνει ηρωίδα στα μάτια της οικογένειας Βούλγαρη.

Η έμπιστη οικονόμος των Καπετανάκων βλέπει την κυρά της δίπλα στο τηλέφωνο κι αναρωτιέται τι περιμένει μέσα στη νύχτα.

‘Eρχεται κι ο γιος της ο Αντρέας (Δημήτρης Σέρφας) κι η Αλεξάνδρα βρίσκει ευκαιρία να τον ρωτήσει αν ήξερε κάτι για τον κρυφό έρωτα του Στράτου & όταν αυτός απαντά αρνητικά, τον ρωτά για τα δικά του προσωπικά θέματα : ποια αγαπά, ποια σκέφτεται, για ποια καρδιοχτυπά & προτείνει να ζητήσουν από την κυρα- Ασημίνα να πάρει πληροφορίες…

Ο Αντρέας φυσικά αρνείται να καταφύγουν στην προξενήτρα του Πειραιά και αποσύρεται γελώντας… Η Αλεξάνδρα μένει δίπλα στο τηλέφωνο περιμένοντας την ενημέρωση από την Άντζελα…

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:30 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Στην prime time του ΑΝΤ1 θα βρεθεί η Ελένη Τσολάκη

Από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 στην prime time του καναλιού θα βρεθεί προσεχώς η Ελέν...
15:22 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ – Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι, η επόμενη μέρα για τον Τύπο  

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΙΗΕΑ με τίτλο R...
13:23 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία»: Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και...
12:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Έρχονται «Κάτι ψήνεται» και «It’s showtime»

Σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις αναμένονται στην απογευματινή ζώνη από τις αρχές του νέου...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα