Κόστα: «Ενιαία θέση της ΕΕ» το κλειδί στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Ζελένσκι: «Πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις αλλά «πρέπει να γίνουν περισσότερα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κόστα: «Ενιαία θέση της ΕΕ» το κλειδί στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Ζελένσκι: «Πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις αλλά «πρέπει να γίνουν περισσότερα»
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αντόνιο Κόστα συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του μέσω του «Χ».

Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».


Οι ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, είναι το θέμα της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Λουάντα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που δεν είναι παρόντες στη Λουάντα έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συνάντηση στη Λουάντα συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας, της Κροατίας και της Σλόβακίας.

Ζελένσκι: Έχει σημειωθεί πρόοδος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου -μία ημέρα μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων πάνω στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο- όμως εκτίμησε ότι πρέπει να γίνουν «πολλά ακόμη» για να επιτευχθεί «πραγματική ειρήνη» με τη Ρωσία.

«Όλοι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας, κυρίως τις ΗΠΑ, αναζητώντας συμβιβαστικές λύσεις που θα μας ενισχύσουν και δεν θα μας αποδυναμώσουν», επεσήμανε ο Ζελένσκι μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία με τη συμμετοχή χωρών που ζητούν την απόσυρση της Ρωσίας από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

«Στα βήματα που κάναμε σε συντονισμό με την αμερικανική πλευρά καταφέραμε να συμπεριλάβουμε εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία», εκτίμησε ο Ζελένσκι. «Αυτά είναι σημαντικά βήματα, αλλά για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη χρειάζονται πολλά περισσότερα», τόνισε.

Χθες Κυριακή η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι κατήρτισαν «ένα βελτιωμένο πλαίσιο (συμφωνίας) ειρήνης» μετά τις συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε λεπτομέρειες.

Παράλληλα ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

«Τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους εταίρους μας και πολλούς άλλους για να καθορίσουμε τα βήματα τα οποία θα μπορέσουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας, εναντίον της Ουκρανίας, και να φέρουν πραγματική ασφάλεια», υπογράμμισε.

«Υπάρχει πολύς θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης και όλη η πολιτική πίεση και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προ...
15:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό...
15:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση τη...
14:11 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα