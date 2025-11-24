Κόστα: «Ενιαία θέση της ΕΕ» το κλειδί στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Ζελένσκι: «Πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις αλλά «πρέπει να γίνουν περισσότερα»

Ο Αντόνιο Κόστα συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του μέσω του «Χ».

Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».

Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal 🇪🇺 EU leaders’ meeting on 🇺🇦 Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation. A united and coordinated EU position is key in ensuring a good outcome of peace negotiations – for Ukraine and for Europe. — António Costa (@eucopresident) November 24, 2025



Οι ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, είναι το θέμα της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Λουάντα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που δεν είναι παρόντες στη Λουάντα έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συνάντηση στη Λουάντα συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας, της Κροατίας και της Σλόβακίας.

Ζελένσκι: Έχει σημειωθεί πρόοδος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου -μία ημέρα μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων πάνω στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο- όμως εκτίμησε ότι πρέπει να γίνουν «πολλά ακόμη» για να επιτευχθεί «πραγματική ειρήνη» με τη Ρωσία.

«Όλοι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας, κυρίως τις ΗΠΑ, αναζητώντας συμβιβαστικές λύσεις που θα μας ενισχύσουν και δεν θα μας αποδυναμώσουν», επεσήμανε ο Ζελένσκι μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία με τη συμμετοχή χωρών που ζητούν την απόσυρση της Ρωσίας από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

«Στα βήματα που κάναμε σε συντονισμό με την αμερικανική πλευρά καταφέραμε να συμπεριλάβουμε εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία», εκτίμησε ο Ζελένσκι. «Αυτά είναι σημαντικά βήματα, αλλά για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη χρειάζονται πολλά περισσότερα», τόνισε.

Χθες Κυριακή η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι κατήρτισαν «ένα βελτιωμένο πλαίσιο (συμφωνίας) ειρήνης» μετά τις συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε λεπτομέρειες.

Παράλληλα ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

«Τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους εταίρους μας και πολλούς άλλους για να καθορίσουμε τα βήματα τα οποία θα μπορέσουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας, εναντίον της Ουκρανίας, και να φέρουν πραγματική ασφάλεια», υπογράμμισε.

«Υπάρχει πολύς θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης και όλη η πολιτική πίεση και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ