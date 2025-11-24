Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Μεγάλη αλαζονεία, ούτε μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες – Τι είπε για τη σύγκριση με τον «Χάρι Πότερ»

Για μεγάλη αλαζονεία έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» το οποίο κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία.

«Αν ο κ. Τσίπρας ήταν ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ, που έχει πει ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία, και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα», αλλά επειδή δεν είναι -αυτή τη στιγμή τουλάχιστον- ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω στον Γκράουτσο Μαρξ, ο οποίος όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, είχε πει ότι «από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια  μου, δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω».

Δεν είναι αστείο προφανώς γιατί οι πολίτες που υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές, δεν γελάμε, η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δισ. δεν γελάμε, όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως οι συγγενείς στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου, και όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία», είπε αρχικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Βλέπω μία πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μία συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες, και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μία χώρα – δεν είναι και τόσο έντιμο, θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για τη σύγκριση της «Ιθάκης» με την εκδοτική επιτυχία του Χάρι Πότερ, απάντησε: «Δεν είμαι βιβλιοκριτικός. Να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους.  Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ, στο Χόγκουαρτς, η εκπαίδευση ήταν δωρεάν, ενώ εμάς η εκπαίδευση μας στοίχισε τουλάχιστον 120 δισ».

 

