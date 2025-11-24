Νέος Βουτζάς: Καταγγελίες κατοίκων για πυροβολισμούς – «Λαθροκυνηγοί ήρθαν να κυνηγήσουν αγριογούρουνα» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικοί

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) στον Νέο Βουτζά, όταν κάτοικοι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς μέσα σε δρόμους του οικισμού. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για άτομα που κινούνταν οπλισμένα, κυνηγώντας πιθανότατα αγριογούρουνα, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση ωστόσο δεν εντοπίστηκαν οι δράστες. Σε βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι πυροβολισμοί που θορύβησαν τους κατοίκους. Στην ΕΡΤ μίλησε η κάτοικος της περιοχής, Αναστασία Ζακυνθινού για το περιστατικό.

«Την Πέμπτη το βράδυ ακουστήκαν πυροβολισμοί. Βγήκαμε έξω, κινούμασταν στην περιοχή είτε με τα αυτοκίνητα μας, είτε πεζοί για να εντοπίσουμε τους δράστες. Προφανώς ήταν λαθροκυνηγοί οι οποίοι είχαν έρθει παρανόμως να κυνηγήσουν προφανώς αγριογούρουνα στον Νέο Βουτζά. Εγώ συναντήθηκα και με δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ που τους έψαχναν, δεν βρέθηκε κάτι. Σε αστικό και περαστικό ιστό τέτοιες ενέργειες είναι εντελώς παράνομες και επικίνδυνες», σημείωσε.

Για την παρουσία αγριογούρουνων στο Νέο Βουτζά η κ. Ζακυνθινού ανέφερε: «Εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει παρουσία αγριογούρουνων. Τα ζωάκια αυτά δεν ενοχλούν, δεν είναι επιθετικά. Κινούνται συνήθως αργά τη νύχτα προς αναζήτηση τροφής».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:55 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι

Σε έξι συλλήψεις, εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑ...
15:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης – Αποκατάσταση των αναχωμάτων ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Ανέβηκε κατά 18 εκατοστά η στάθμη της λίμνης Καστοριάς τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, λόγω τω...
15:16 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα

Κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου φαίνεται πως ήταν ότι τα τρία αδέλφια αντι...
14:51 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Βιβλικές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα