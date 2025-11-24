Χαρίτσης στον Realfm 97,8: Ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα με ακριβή τρόπο – Αν είχε παραμείνει θα ήταν μία διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και την αποκάλυψη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός του είχε προτείνει να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρότεινε στον Αλέξη Χαρίτση να αναλάβει τα ηνία του κόμματος ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι. Τουλάχιστον το συγκεκριμένο απόσπασμα που έχω διαβάσει είναι ακριβές. Περιγράφει τα γεγονότα με τρόπο ακριβή έτσι όπως έγιναν, οπότε επ’ αυτού μπορώ να το επιβεβαιώσω».

Σε ερώτηση γιατί αρνήθηκε τότε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Χαρίτσης είπε ότι «δεν νομίζω ότι μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το τότε με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, στο τέλος του 2025. Μιλώντας με τα τότε δεδομένα εγώ μπορώ να σας πω ότι προφανώς ήταν μία εξέλιξη η οποία και προσωπικά με προβλημάτισε και με βασάνισε πάρα πολύ. Δεν πήρα κάποια απόφαση ελαφρά τη καρδία. Θεώρησα, όμως, ότι σε εκείνες τις συνθήκες και έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον, μια δικιά μου υποψηφιότητα χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία – πρέπει να σας πω ότι αιφνιδιάστηκα και δεν είχε γίνει καμία αντίστοιχη πολιτική, ούτε επιτρέψτε μου να πω και προσωπική προετοιμασία – δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει την ακριβώς ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος στις τότε συνθήκες, έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα».

Και συνέχισε: «Βεβαίως από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Είχαμε και την εξέλιξη και τη διάλυση ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου (…), αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε νομίζω τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε νομίζω εγώ το είχα πει τότε και στον Αλέξη Τσίπρα ότι έπρεπε να παραμείνει. Θεωρώ ότι θα ήταν μια διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα όχι μόνο για την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη χώρα συνολικότερα αν είχε παραμείνει και αυτά τα δύο χρόνια είχε ακολουθηθεί μία διαφορετική πορεία».

Ερωτηθείς αν βλέπει θετικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «κατ’ αρχάς το αν θα επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι στις σημερινές συνθήκες, που κακά τα ψέματα κανείς δεν φανταζόταν πριν δύο χρόνια ούτε εγώ – δεν θέλω να το παίξω μετά Χριστόν προφήτης- όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Έχει έρθει ο κόσμος τα πάνω κάτω (…) και δεν αναφέρομαι μόνο στα εσωτερικά αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα».

«Βλέπουμε στην χώρα μας μία κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία ουσιαστικά έχει μετατραπεί αυτά τα δύο χρόνια, πατώντας πάνω στο περίφημο 41%, σε καθεστώς. Απέναντι σε όλα αυτά το ζήτημα της επιστροφής ή της ενεργοποίησης και ενός πολιτικού με την εμπειρία και με την μεγάλη διαδρομή που έχει ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με το τι απαντήσεις δίνεις στις πολύ μεγάλες ανάγκες του σήμερα και στα πολύ μεγάλα ερωτήματα του σήμερα. Θα είναι οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν και δώσαμε αν θέλετε συλλογικά την περίοδο ’19-’23, μία λογική μέσου όρου, στροφής στο Κέντρο και μια λογική να τους ικανοποιήσουμε όλους; Νομίζω δεν ανταποκρίνονται αυτού του τύπου οι απαντήσεις στις σημερινές συνθήκες. Σήμερα θέλει πάρα πολύ ξεκάθαρες θέσεις απέναντι σε μια κοινωνία που ασφυκτιά», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Για το αν πιστεύει τελικά ότι σήμερα δεν αρκεί ένα «άνοιγμα» στο Κέντρο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξήγησε ότι «νομίζω ότι δεν αρκεί. Μπορεί σε διαφορετικές περιόδους αυτό να ήταν μία διέξοδος. Νομίζω ότι τα προβλήματα σήμερα είναι τόσο ασφυκτικά, η πίεση η κοινωνική είναι τόσο μεγάλη στο στεγαστικό, στην ακρίβεια, στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν μπορείς να πας με λογικές να τα έχω καλά με όλους, με λογικές του μέσου όρου. Εδώ χρειάζονται τομές. Χρειάζεται ρήξη. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό αλλά και ριζοσπαστικό ταυτόχρονα».

Για τα εσωκομματικά προβλήματα στην Νέα Αριστερά που προκαλεί το δίλημμα εάν το κόμμα θα συνεργαστεί ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε: «Ο στόχος ο δικός μας και το έχουμε πει και το έχουμε καταγράψει και στη συνεδριακή μας απόφαση ήδη από πέρσι είναι ακριβώς η διαμόρφωση ενός μεγάλου, πλατιού μετώπου των δυνάμεων της Αριστεράς, της πληθυντικής Αριστεράς από την αριστερή Σοσιαλδημοκρατία μέχρι την ριζοσπαστική Αριστερά ακριβώς για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις πολύ μεγάλες προκλήσεις του σήμερα. Δεν έχει κανένας μαζικές λύσεις ούτε κανένας μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο».

«Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μας εμείς κάνουμε τη συζήτηση ανοιχτά, δημοκρατικά, συλλογικά. Και εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που είναι τα πράγματα τόσο απολύτως ξεκάθαρα που μπορείς με φανατισμό να απορρίψεις ή να επιδοκιμάσεις μία πρόταση ή μία λογική», υπογράμμισε.

«Αυτό, όμως, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως σαφές είναι -και γι’ αυτό πιέζει η κοινωνία- ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση στη Δεξιά. Δεν πρέπει, αυτό το έχω πει κατ’ επανάληψη η ΝΔ επ’ ουδενί να έχει τρίτη ευκαιρία γιατί τότε αυτός ο καθεστωτισμός που βλέπουμε σήμερα θα περάσει σε μία άλλη κατάσταση, η οποία θα είναι εξαιρετικά απειλητική για την ίδια την θεσμική ομαλότητα στη χώρα μας», κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης.