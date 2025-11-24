Το σχόλιο του Καμμένου για το βιβλίο Τσίπρα: «Το κλειδί για το 2015 είναι αυτό το τηλεφώνημα…»

«Ο Πάνος Καμμένος στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου και στήριξε τη λειτουργία της κυβέρνησης μας χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή συνοχή της», τονίζει μεταξύ άλλων στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον πρώην κυβερνητικό εταίρο του, ενώ αποκαλύπτει τον λόγο που δεν προχώρησε η συνεργασία με τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του, κάνει ειδική αναφορά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όταν είχε δύο ραντεβού: ένα με τον Πάνο Καμμένο και ένα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα, για την συνάντησή του και τα όσα ειπώθηκαν με τον Πάνο Καμμένο στην Κουμουνδούρου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας».

Ο κ. Τσίπρας εξιστορεί λέγοντας πως «πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του… Ηρέμησε, Πάνο! Σ’ ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση». «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω» (σ.σ. απάντησε ο Καμμένος ). Σε άλλο σημείο λέει: «Όμως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: «Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος». «Τι εννοείς;», απαντάει εκείνος, «Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε», του είπε.

Η ανάρτηση Καμμένου για την «Ιθάκη»

Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, φαίνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, με ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά τοποθετημένα πάνω στο εξώφυλλο. «Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…» γράφει ο Πάνος Καμμένος.

Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες….. pic.twitter.com/bqwJ7JklDY — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 24, 2025

Η αναφορά Τσίπρα στον Ομπάμα

Σημειώνεται ότι στις 760 σελίδες του βιβλίου του «Ιθάκη», που κυκλοφορεί σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια της δύσκολης διαπραγμάτευσης του 2015 με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Μάλιστα αναφέρεται και στο τηλεφώνημα που έλαβε από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα όσο ο Αλέξης Τσίπρας βρισκόταν στις Βρυξέλλες.

«Στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Ήμουν στο ξενοδοχείο, λίγο πριν αναχωρήσω για τη Σύνοδο. Αφού μου έδωσε συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μου είπε: “Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω”.

“Να ξεκινήσουμε από το καλό;”

“Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα, είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα”.

“Και το κακό;”

“Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντι σου δυνάμεις που θέλουν σήμερα να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, που θέλει, για λόγους κυρίως πολιτικούς, να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση σήμερα και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά ένα πράγμα που ζητώ, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί”…».