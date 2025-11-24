Ηράκλειο: Εξέπνευσαν 2 μετανάστες που μεταφέρθηκαν με Super Puma στο «Βενιζέλειο»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βενιζέλειο νοσοκομείο- Κρήτη

Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των 35 μεταναστών, που εντοπίστηκαν να πλέουν με σκάφος το βράδυ της Κυριακής, νότια της Ιεράπετρας.

Δυστυχώς, οι δύο από τους τέσσερις μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, λόγω προβλημάτων που παρουσίασαν, εξέπνευσαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι άτυχοι νεαροί μετανάστες παρουσίασαν έντονα συμπτώματα υποθερμίας, αφυδάτωσης και εξάντλησης. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη οι μετανάστες, οι οποίοι εισήχθησαν στην παθολογική κλινική, έδειχναν να ανταποκρίνονται στην αγωγή που τους χορηγήθηκε και είχαν καλή επικοινωνία με το περιβάλλον. Ωστόσο, ξαφνικά κατέρρευσαν και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Από τις αρχές έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου τους.

Μετά την τραγική αυτή εξέλιξη, για προληπτικούς λόγους, οι άλλοι δύο μετανάστες που επίσης νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εισήχθησαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

