Παγκράτι: «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και συναντήσαμε μία βιβλική καταστροφή» – Μάρτυρας περιγράφει πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την 75χρονη

Συγκλονίζει μία μαρτυρία για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 75χρονη, που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στο Παγκράτι. Η άτυχη γυναίκα έχασε την ζωή της μπροστά στα μάτια της 32χρονης κόρης της, που είναι άτομο ΑμεΑ.

Ο μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Νewsrοom» περιέγραψε αρχικά πώς έγινε το δυστύχημα. «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και συναντήσαμε μία βιβλική καταστροφή. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου είχε παρασύρει την άτυχη γυναίκα και χτύπησε πέντε με έξι σταθμευμένα οχήματα, κάποια εκ των οποίων υπέστησαν ολική καταστροφή» είπε αρχικά.

«Δεν σταμάτησε, ως όφειλε, για να παραχωρήσει εκ δεξιών προτεραιότητα και κατόπιν, εφόσον παρέσυρε την άτυχη γυναίκα, άρχισε να συγκρούεται δεξιά αριστερά με αυτοκίνητο, μέχρι που ακινητοποιήθηκε πλήρως σε ένα αυτοκίνητο», περιέγραψε.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δυστυχώς ζήσαμε μία τραγωδία εκείνη την ημέρα, διότι όχι μόνο χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι και η κοπέλα…» είπε για την 32χρονη κόρη του θύματος. «Σώθηκε εκ θαύματος», είπε αναφερόμενος στην 32χρονη που είδε την μητέρα της να χάνει τη ζωή της και πλέον έμεινε μόνη της, χωρίς κανέναν συγγενή.

«Το παιδί φώναζε “η μητέρα μου, η μητέρα μου”» ανέφερε λέγοντας ότι η άτυχη μητέρα αποτελούσε την μοναδική φροντίδα του παιδιού, αφού ο πατέρας έχει πεθάνει εδώ και δύο χρόνια. «Το βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί έχασε την αγάπη, την αγκαλιά και τη φροντίδα και την προστασία της μητέρας του» συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Η φονική σύγκρουση συνέβη στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι, όταν ένας 84χρόνος ξεκίνησε μια τρελή πορεία με το όχημα του στην οδό Νεοπτολέμου. Ο άνδρας αρχικά προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο του με αλόγιστες κινήσεις, όταν κάποιοι του έκαναν παρατηρήσεις, οι οποίες όπως φαίνεται τον ενόχλησαν.

Τότε ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και έφτασε στη συμβολή με την οδό Ιλιάδος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο είχε προτεραιότητα και δεν το άφησε να περάσει, ενώ συνέχισε την τρελή πορεία του, με συνέπεια να παρασύρει την 75χρονη γυναίκα. Το αυτοκίνητο, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές. Η 75χρόνη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.