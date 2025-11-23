Παγκράτι: «Ούτε κατάλαβα πώς έγινε» – Τι λέει ο 84χρονος οδηγός για το δυστύχημα με θύμα την 75χρονη

Παγκράτι: «Ούτε κατάλαβα πώς έγινε» – Τι λέει ο 84χρονος οδηγός για το δυστύχημα με θύμα την 75χρονη

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε» λέει ο 84χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 75χρονη, που έχασε την ζωή της μπροστά στην κόρη της, το απόγευμα της Παρασκευής, στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 84χρονος επιχείρησε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του και αρχικά χτύπησε σε ένα σταθμευμένο όχημα. Λίγο αργότερα, το όχημα του ηλικιωμένου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, εκτοξεύτηκε ο προφυλακτήρας και τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα, η οποία περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της.

Ο 84χρονος μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, και όπως λέει, δεν θυμάται τίποτα για το τραγικό συμβάν.

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση εάν γνώριζε την 75χρονη, είπε: «Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουνα καλά».

Στην ερώτηση, εάν «ξεπαρκάρατε και έγινε αυτό», απάντησε: «Ναι, ναι».

Υπενθυμίζεται ότι ο 84χρονος οδηγός, όπως και η 58χρονη οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος, αρχικά συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο:

 

