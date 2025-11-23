Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 3 αγοριών στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει τις Αρχές για την εξαφάνιση τριών αγοριών, ηλικίας 14 ετών και 13 ετών, από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.  

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 23/11/2025 εξαφανίστηκαν από το Ωραιόκαστρο στην Θεσσαλονίκη ο Χαφέζ  Μοχάμεντ 14 ετών, Λασίν Αλί 14 ετών και ο Μουστάφα Αχμέτ 13 ετών αιγυπτιακής καταγωγής.

Την ημέρα που εξαφανίστηκαν ο Χαφέζ Μοχάμεντ 14 ετών, έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, είναι αδύνατος και έχει ύψος 1.55.

Ο Λασίν Αλί 14 ετών έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, είναι αδύνατος και με ύψος 1.67 ύψος.

Ο 13χρονος Αχμέτ Μουστάφα με μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια και κανονικό βάρος με 1.72 ύψος. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000».

