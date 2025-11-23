Νίκος Χαρδαλιάς: Στην Αμφιλοχία η ταφή του πατέρα του

Ο Νίκος Χαρδαλιάς θρηνεί την απώλεια του πατέρα του, Γιώργου, ο οποίος πέθανε το πρωί της 21 Νοεμβρίου, σε ηλικία 92 ετών.

Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όσους γνώριζαν την οικογένεια αλλά και στον πολιτικό κόσμο.

Ο Γιώργος Χαρδαλιάς καταγόταν από τη Γρανίτσα Ευρυτανίας και διατηρούσε στενή σχέση με τον Βύρωνα, όπου ήταν ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με το εμπόριο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα για την συνέπειά του και τη διακριτική παρουσία του.

Με μια προσωπική ανάρτηση, ο περιφερειάρχης Αττικής αποχαιρέτησε τον πατέρα του με λόγια βαθιάς αγάπης και ευγνωμοσύνης. «Να ξέρεις ότι αφήνεις πίσω σου ένα φως που δεν θα σβήσει ποτέ», έγραψε, μεταξύ άλλων.

Η κηδεία του Γιώργου Χαρδαλιά θα γίνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στην Αθήνα, όμως η ταφή θα γίνει στην Αμφιλοχία όπως μεταδίδει το agriniosite.gr.