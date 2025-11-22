Φονική παράσυρση στο Παγκράτι: «Το παιδί το μεγάλωνε ολομόναχη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το δυστύχημα με θύμα την 75χρονη

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το αδιανόητο τροχαίο που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (22/11) στο Παγκράτι, και είχε ως αποτέλεσμα μία 75χρονη γυναίκα να χάσει την ζωή της μπροστά στα μάτια της κόρης της, που είναι άτομο με αναπηρία.

Μία δραματική αλληλουχία γεγονότων οδήγησε στον θάνατο της 75χρονης, η οποία περπατούσε με την 32χρονη κόρη της, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι τους.

Ένας 84χρονος επιχείρησε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του και αρχικά χτύπησε σε ένα σταθμευμένο όχημα. «Με “έξυσε” και δεν ξέρω εάν φοβήθηκε εάν ήθελε να εξαφανιστεί, ας πούμε, άρχισε μια ξέφρενη πορεία με πολύ μεγάλη ταχύτητα», λέει η ιδιοκτήτρια του οχήματος στο Mega.

Λίγο αργότερα, το όχημα του ηλικιωμένου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, εκτοξεύτηκε ο προφυλακτήρας και τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα.

Η βόλτα που εξελίχθηκε σε τραγωδία – «Το συμβάν αυτό είχε δύο θύματα»

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινείτο με το όχημά του στην οδό Νεοπτολέμου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πέρασε την διασταύρωση με την οδό Ιλιάδος χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο, που κατέβαινε την οδό Ιλιάδος, και η 75χρονη να τραυματιστεί από σπασμένο προφυλακτήρα.

Μάλιστα, το όχημα του 84χρονου κατέληξε πάνω σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της 32χρονης κόρης της 75χρονης, η οποία, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε. Αντιλήφθηκε όμως ότι συνέβη κάτι κακό και αναζητούσε τη μητέρα της.

«Η γυναίκα ήταν εκεί που είναι το μαύρο αυτοκίνητο. Πήρε τον προφυλακτήρα, την χτύπησε και μετά ό,τι ήταν δεξιά, αριστερά, έξι-επτά αυτοκίνητα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας τονίζει στην τηλεοπτική κάμερα: «Το συμβάν αυτό είχε δύο θύματα, την αδικοχαμένη γυναίκα η οποία βρήκε τραγικό θάνατο αλλά άφησε και εν ζωή ένα παιδί το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο δεν έχει άλλον άνθρωπο στον κόσμο για να το συντηρήσει και να το περιθάλψει».

Την ίδια ώρα κάτοικοι καταγγέλλουν την κακοτεχνία του δρόμου και την έλλειψη πεζοδρομίων στην περιοχή.

Οικογενειακή φίλη της 75χρονης: Το παιδί το μεγάλωνε ολομόναχη

Μία οικογενειακή φίλη της 75χρονης μίλησε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό και ανέφερε πως η 75χρονη έκανε κάθε προσπάθεια για να είναι ευτυχισμένο το παιδί της.

«Το παιδί το μεγάλωνε ολομόναχη. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, κρίμα που έγιναν έτσι τα πράγματα. Πολύ κρίμα γιατί την φύλαγε πολύ καλά και την είχε γράψει σε ένα καλό σχολείο, συνέχεια πήγαιναν βόλτα», τονίζει.

Η 75χρονη μητέρα ήταν ο μόνο άνθρωπος που είχε στη ζωή η 32χρονη, αφού ο πατέρας της είχε πεθάνει πριν δυο χρόνια.

Ελεύθεροι οι δύο οδηγοί, προσωρινά στο Αιγινήτειο η 32χρονη

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της η 75χρονη, στο Παγκράτι.

Ο 84χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου και η 58χρονη οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος, που τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Λαικό Νοσοκομείο, συνελήφθησαν, όπως προβλέπεται, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών φρόντισαν για την άμεση ψυχολογική στήριξη της κόρης της 75χρονης.

Αρχικά η 32χρονη οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς στο Τμήμα της περιοχής, όπου της παρασχέθηκε στήριξη από ψυχολόγο της ΕΛΑΣ.

Τη νύχτα, με εντολή εισαγγελέα, φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, καθώς είναι ορφανή και οι μοναδικοί συγγενείς της οικογένειας βρίσκονται στην επαρχία.