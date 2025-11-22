Φραγκολιάς: «Είμαι 50 ετών και μπάκουρος, είμαι δύσκολος κι εγώ»

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

Κώστας Φραγκολιάς
Φωτογραφία: Instagram/fragkolias

Ο Κώστας Φραγκολιάς, καλεσμένος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», μίλησε για προσωπικά ζητήματα και επαγγελματικά του βήματα, προχωρώντας σε ειλικρινείς εξομολογήσεις για τη ζωή του μετά τον χωρισμό. Παραδέχτηκε με χιούμορ τις «παραξενιές του» και την αγάπη του για τη «μοναχικότητα», ενώ αναφέρθηκε και στο όνειρό του να πρωταγωνιστήσει σε σίριαλ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου, δίνοντας στους τηλεθεατές μια γεύση από τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το όνειρό μου είναι να πρωταγωνιστήσω σε ένα σίριαλ. Μπορεί να με έχουν ταυτίσει με την παρουσίαση και γι’ αυτό να μη γίνεται κάποια πρόταση».

Φραγκολιάς: «Αν δεν πετύχει το κοτόπουλο το κοκκινιστό με τα μακαρόνια, υπάρχει πρόβλημα»

Σε ό,τι αφορά τη νέα του καθημερινότητα μετά τον χωρισμό, ο παρουσιαστής παραδέχτηκε με χιούμορ τις… παραξενιές του: «Δεν έχω καθόλου άγχος. Δεν έχω κάνει μπότοξ. Είμαι 50 και μπακούρος, είμαι δύσκολος κι εγώ. Αν δεν πετύχει το κοτόπουλο το κοκκινιστό με τα μακαρόνια, υπάρχει πρόβλημα. Νοικοκυρά δεν τη θέλω, ελεύθερη είναι να κάνει ό,τι θέλει».

«Μαγειρεύω βέβαια κι εγώ, αλλά οποιοσδήποτε θα μπει σε ένα σπίτι και θα έχει τις ωραίες μυρωδιές φαγητού, δεν θα είναι όμορφο και ωραίο;». «Έχω την παραξενιά μου, θα προχωρήσεις σε γάμο αν μεγαλώσει η οικογένειά σου. Από τη στιγμή που δεν προέκυψε, δύσκολο να κάνεις και το επόμενο βήμα. Δική μου παραξενιά είναι. Μπορεί πρώτα να έρθει το ένα και μετά το άλλο. Μου αρέσει η μοναχικότητα, μετάβαση στο είμαι ξανά μπάκουρος, εγώ και η γάτα μου…».

«Έγω ήμουν αυτός που έφυγε. Τα πιο πολλά πράγματα ήταν της Δώρας. Έγω έφυγα από το σπίτι», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

