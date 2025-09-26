Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν με προσεγγίζουν γυναίκες – Είμαι λίγο παράξενος»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κώστας Φραγκολιάς
Κώστας Φραγκολιάς

Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του. Ο ηθοποιός που συμμετέχει στο πάνελ του Happy Day, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι δεν βρίσκεται σε σχέση και εξήγησε τον λόγο που δεν τον προσεγγίζουν οι γυναίκες.

Κώστας Φραγκολιάς για Δώρα Πατσιώτη: «Χωρίσαμε, γιατί είχαμε κάποιες έντονες διαφωνίες»

«Αν είναι κάθε πράγμα που δεν το συζητάς ή το σκέφτεσαι και δεν δρομολογείται, να στεναχωριέσαι, άστο τότε, κάτσε σπίτι σου», είπε για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει δική του εκπομπή.

Όσον αφορά την προσωπική σου ζωή, ο Κώστας Φραγκολιάς είπε: «Δεν είμαι σε σχέση. Δεύτερες ευκαιρίες δίνονται ανάλογα τι σου έχει κάνει ο άλλος. Δίνω γενικά, όχι μόνο σε σχέσεις, αλλά και σε ανθρώπους και πάλι επηρεάζεται πάρα πολύ, ανάλογα τι έχει κάνει ο καθένας. Δεν με προσεγγίζουν γυναίκες, είμαι λίγο παράξενος, περίεργος, απρόσιτος».

