Αυστραλία: Ροκ συγκρότημα ακύρωσε συναυλία και έστειλε τους θαυμαστές του στα μπαρ – Δωρεάν ποτά για όλους αξίας 35.000 δολαρίων

Φωτογραφία: Derek Bremner / ΝΜΕ

Το αυστραλιανό ροκ συγκρότημα Amyl and the Sniffers μετέτρεψε την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Μελβούρνη σε μια απρόσμενα μεγαλειώδη βραδιά για τους θαυμαστές του, προσφέροντας μια χρηματοδοτούμενη… βόλτα σε μπαρ, αξίας 35.000 δολαρίων.

Το συγκρότημα, που είναι υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία «Καλύτερη ροκ ερμηνεία» για το τραγούδι «U Should Not Be Doing That», είχε προγραμματίσει μια δωρεάν συναυλία στις 14 Νοεμβρίου στην πλατεία Federation Square της Μελβούρνης, αλλά η εμφάνιση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω μεγάλης συγκέντρωσης κόσμου και απόπειρας παραβίασης του περιμετρικού φράχτη, αναφέρει η New York Post.

Χιλιάδες θαυμαστές του συγκροτήματος είχαν ήδη σπεύσει στην πλατεία για να δουν τους Amyl and the Sniffers, που αυτήν την περίοδο ανοίγουν τις συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας των AC/DC, όταν ανακοινώθηκε η ακύρωση μέσω ενός μεγάφωνου.


«Η Fed Square αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συναυλία των Amyl and The Sniffers αφού πολλαπλές παραβιάσεις των περιμετρικών φραχτών δημιούργησαν πολύ υψηλό κίνδυνο συνωστισμού», δήλωσε στην Αυστραλιανή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία (ABC) η διευθύντρια της Εταιρεία Τεχνών και Πολιτισμού της Μελβούρνης, Κατρίνα Σέντγκουικ, προσθέτοντας ότι «δεν πήραν αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία».


Η μπάντα αντέδρασε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσει ότι οι θαυμαστές της θα περάσουν μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουν, προτείνοντας να μεταβούν σε επτά τοπικά μπαρ και να διασκεδάσουν, με χρηματοδοτούμενο budget αξίας 35.000 δολαρίων.

«Λυπούμαστε τόσο πολύ που δεν μπορέσαμε να παίξουμε… Είναι απαίσιο να μην μπορούμε να παίξουμε στην πόλη μας δωρεάν», δήλωσε η τραγουδίστρια Amy Taylor σε βίντεο στο Instagram. «Πιείτε ένα ποτό για εμάς, σε στυλ AC/DC. Απλώς διασκεδάστε απόψε».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @amylandthesniffers


Τα τοπικά μπαρ -The Tote, The Curtin, The Old Bar, Labour in Vain, Hell’s Kitchen, Last Chance Rock & Roll Bar και Cherry Bar- έλαβαν από 5.000 δολάρια το καθένα και σύντομα γέμισαν με πελάτες.

Οι ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι οι χώροι ήταν κατάμεστοι, οι ουρές μεγάλες και το γενναιόδωρο budget εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση.

