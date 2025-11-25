Αυστραλία: Ροκ συγκρότημα ακύρωσε συναυλία και έστειλε τους θαυμαστές του στα μπαρ – Δωρεάν ποτά για όλους αξίας 35.000 δολαρίων

Το αυστραλιανό ροκ συγκρότημα Amyl and the Sniffers μετέτρεψε την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Μελβούρνη σε μια απρόσμενα μεγαλειώδη βραδιά για τους θαυμαστές του, προσφέροντας μια χρηματοδοτούμενη… βόλτα σε μπαρ, αξίας 35.000 δολαρίων.

Το συγκρότημα, που είναι υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία «Καλύτερη ροκ ερμηνεία» για το τραγούδι «U Should Not Be Doing That», είχε προγραμματίσει μια δωρεάν συναυλία στις 14 Νοεμβρίου στην πλατεία Federation Square της Μελβούρνης, αλλά η εμφάνιση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω μεγάλης συγκέντρωσης κόσμου και απόπειρας παραβίασης του περιμετρικού φράχτη, αναφέρει η New York Post.

Χιλιάδες θαυμαστές του συγκροτήματος είχαν ήδη σπεύσει στην πλατεία για να δουν τους Amyl and the Sniffers, που αυτήν την περίοδο ανοίγουν τις συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας των AC/DC, όταν ανακοινώθηκε η ακύρωση μέσω ενός μεγάφωνου.

Federation Square is under investigation for its handling of a rock concert that had to be shut down because of a dangerous crowd crush. Frustrated fans jumped fences, overwhelming security guards to see AC/DC’s support act, Amyl and the Sniffers. pic.twitter.com/9MMYqeZ4aG — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) November 15, 2025



«Η Fed Square αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συναυλία των Amyl and The Sniffers αφού πολλαπλές παραβιάσεις των περιμετρικών φραχτών δημιούργησαν πολύ υψηλό κίνδυνο συνωστισμού», δήλωσε στην Αυστραλιανή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία (ABC) η διευθύντρια της Εταιρεία Τεχνών και Πολιτισμού της Μελβούρνης, Κατρίνα Σέντγκουικ, προσθέτοντας ότι «δεν πήραν αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία».

Australian band Amyl and the Sniffers turns canceled show into massive $35k bar crawl for fans: ‘Have a drink on us’ https://t.co/9yP9wqwUwK pic.twitter.com/p32E8sMm29 — New York Post (@nypost) November 25, 2025



Η μπάντα αντέδρασε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσει ότι οι θαυμαστές της θα περάσουν μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουν, προτείνοντας να μεταβούν σε επτά τοπικά μπαρ και να διασκεδάσουν, με χρηματοδοτούμενο budget αξίας 35.000 δολαρίων.

«Λυπούμαστε τόσο πολύ που δεν μπορέσαμε να παίξουμε… Είναι απαίσιο να μην μπορούμε να παίξουμε στην πόλη μας δωρεάν», δήλωσε η τραγουδίστρια Amy Taylor σε βίντεο στο Instagram. «Πιείτε ένα ποτό για εμάς, σε στυλ AC/DC. Απλώς διασκεδάστε απόψε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @amylandthesniffers



Τα τοπικά μπαρ -The Tote, The Curtin, The Old Bar, Labour in Vain, Hell’s Kitchen, Last Chance Rock & Roll Bar και Cherry Bar- έλαβαν από 5.000 δολάρια το καθένα και σύντομα γέμισαν με πελάτες.

Οι ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι οι χώροι ήταν κατάμεστοι, οι ουρές μεγάλες και το γενναιόδωρο budget εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση.