Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της απαγορεύτηκε η είσοδος στη Βενετία για 48 ώρες – Μαζί με ακτιβιστική ομάδα «έβαψαν» πράσινο το Μεγάλο Κανάλι

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά λόγω δράσεων στη Βενετία, έπειτα από μια διαμαρτυρία για το κλίμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε σε προσωρινό αποκλεισμό της από την πόλη.

Η Τούνμπεργκ και δεκάδες μέλη της ομάδας Extinction Rebellion προκάλεσαν την απαγόρευσή τους από την πόλη αφού έριξαν χρωστική ουσία στο εμβληματικό Μεγάλο Κανάλι, μετατρέποντας τα ιστορικά νερά σε έντονο πράσινο.

Σύμφωνα με τη New York Post, το γεγονός αυτό, που έθεσε σε κίνδυνο το αγαπημένο μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ήταν η τελευταία ενέργεια της ομάδας ενάντια στην κλιματική αλλαγή, μετά την αντίθεση της Ιταλίας να συμπεριλάβει περιορισμούς στα ορυκτά καύσιμα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο COP30 στη Βραζιλία την Παρασκευή.

Η ακτιβιστική ομάδα ανέφερε ότι έριξε χρωστική ουσία σε λίμνες, κανάλια, ποτάμια και σιντριβάνια σε 10 πόλεις της Ιταλίας, πιστεύοντας ότι αυτό θα τραβήξει την προσοχή στις «τεράστιες συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης», σύμφωνα με το Washington Examiner.

Μετά την ενέργεια στη Βενετία, η ομάδα κρέμασε πανό με το σύνθημα «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) από τη διάσημη Γέφυρα Ριάλτο και κινήθηκε μέσα στο πλήθος των τουριστών φορώντας κόκκινες κάπες και πέπλα.

Οι Ιταλοί αξιωματούχοι επέβαλαν στη Τούνμπεργκ και στην ομάδα 35 ατόμων προσωρινή απαγόρευση 48 ωρών από τη Βενετία και πρόστιμο 172 δολαρίων για τις «ανούσιες ενέργειές τους», επιπλήττοντάς τους για την «ασέβεια προς την πόλη μας, την ιστορία της και την ευθραυστότητά της».

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Βένετο, Luca Zaia, δήλωσε ότι η ενέργεια ήταν «μια κίνηση που ενδέχεται να έχει συνέπειες για το περιβάλλον», αν και η ομάδα ισχυρίστηκε ότι η χρωστική ουσία ήταν μη επιβλαβής.

Η Σύνοδος COP30 στη Βραζιλία, στην οποία οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν, αύξησε τη χρηματοδότηση για φτωχές χώρες ώστε να προσαρμοστούν σε ένα θερμότερο κλίμα, αλλά απέφυγε κυρίως να αναφερθεί στον ρόλο των ορυκτών καυσίμων στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Ο Επίτροπος Κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Wopke Hoekstra, χαρακτήρισε το σχέδιο «απαράδεκτο». Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το λέω με βαρύ καρδιά, αλλά αυτό που υπάρχει τώρα στο τραπέζι δεν αποτελεί σαφώς συμφωνία».