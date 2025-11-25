Κιρ Στάρμερ: Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο trend «6-7» και ενθουσίασε μαθητές σχολείου – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Κιρ Στάρμερ: Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο trend «6-7» και ενθουσίασε μαθητές σχολείου – Δείτε το βίντεο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρέθηκε χθες σε χαλαρή διάθεση, συμμετέχοντας σε ένα viral διαδικτυακό φαινόμενο με μαθητές σχολείου.

Ο χαμογελαστός Στάρμερ εκτέλεσε το trend «6-7» (six-seven) μαζί με τους μαθητές της Welland Academy, κατά την επίσκεψή του στο σχολείο για να συναντήσει παιδιά που λαμβάνουν δωρεάν γεύματα.

Στην περιοδεία τον συνόδευε η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, ενόψει της ανακοίνωσης του κρατικού προϋπολογισμού αύριο, Τετάρτη.

Ο ηγέτης των Εργατικών, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζει διαμάχες εντός του κόμματος που έχουν εγείρει ερωτήματα για το πολιτικό του μέλλον, χάρισε χαρά σε μια τάξη της Β’ δημοτικού κάνοντας το viral «six-seven».

Τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης ακολούθησαν γρήγορα το παράδειγμά του, κουνώντας τα χέρια τους πάνω-κάτω.


Το trend, στο οποίο τα παιδιά φωνάζουν «6-7» ενώ κουνάνε τα χέρια τους, έχει προκαλέσει οργή σε καθηγητές σε όλη τη χώρα. Η διευθύντρια του σχολείου υπενθύμισε αμέσως στον Πρωθυπουργό ότι «τα παιδιά μπλέκουν σε μπελάδες όταν λένε αυτό στο σχολείο μου».

Το «6-7» είναι ένα διαδικτυακό meme που εμφανίστηκε το 2025, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Gen Alpha (2010-2024) σε πλατφόρμες όπως TikTok και Instagram. Προήλθε από το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του ράπερ Skrilla και συνδέθηκε αρχικά με την κουλτούρα του μπάσκετ.

Η φράση δεν έχει συγκεκριμένη σημασία και χρησιμοποιείται κυρίως ως αστείο ή παιχνίδι.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη We Need To Talk (@weneedtotalk)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
10:26 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ιταλία: Άνδρας υποδυόταν τη νεκρή μητέρα του επί χρόνια – Εισέπραττε τα ενοίκια και τη σύνταξή της

Ένας άνδρας στην Ιταλία προσπαθούσε επί τρία χρόνια να εξαπατήσει το κράτος, υποδυόμενος τη νε...
08:52 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μελάνια Τραμπ: Βίντεο από την άφιξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Λευκό Οίκο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, καλωσόρισε το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό...
08:46 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Μυστικές συνομιλίες του υπουργού Στρατού με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, είχε χθες, Δευτέρα, συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχ...
08:12 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ – ΕΕ: Το δίλημμα της Ουάσινγκτον στις Βρυξέλλες για να «χαλαρώσει» τους δασμούς – Το ΑΙ στη «σκακιέρα» του Τραμπ και της Φον ντερ Λάιεν

Αυτό που ξεκίνησε ως συνομιλίες για δασμούς εξελίσσεται σε διαπραγμάτευση για το μέλλον της ψη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα