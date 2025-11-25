Κιρ Στάρμερ: Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο trend «6-7» και ενθουσίασε μαθητές σχολείου – Δείτε το βίντεο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρέθηκε χθες σε χαλαρή διάθεση, συμμετέχοντας σε ένα viral διαδικτυακό φαινόμενο με μαθητές σχολείου.

Ο χαμογελαστός Στάρμερ εκτέλεσε το trend «6-7» (six-seven) μαζί με τους μαθητές της Welland Academy, κατά την επίσκεψή του στο σχολείο για να συναντήσει παιδιά που λαμβάνουν δωρεάν γεύματα.

Στην περιοδεία τον συνόδευε η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, ενόψει της ανακοίνωσης του κρατικού προϋπολογισμού αύριο, Τετάρτη.

Ο ηγέτης των Εργατικών, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζει διαμάχες εντός του κόμματος που έχουν εγείρει ερωτήματα για το πολιτικό του μέλλον, χάρισε χαρά σε μια τάξη της Β’ δημοτικού κάνοντας το viral «six-seven».

Τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης ακολούθησαν γρήγορα το παράδειγμά του, κουνώντας τα χέρια τους πάνω-κάτω.



Το trend, στο οποίο τα παιδιά φωνάζουν «6-7» ενώ κουνάνε τα χέρια τους, έχει προκαλέσει οργή σε καθηγητές σε όλη τη χώρα. Η διευθύντρια του σχολείου υπενθύμισε αμέσως στον Πρωθυπουργό ότι «τα παιδιά μπλέκουν σε μπελάδες όταν λένε αυτό στο σχολείο μου».

Το «6-7» είναι ένα διαδικτυακό meme που εμφανίστηκε το 2025, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Gen Alpha (2010-2024) σε πλατφόρμες όπως TikTok και Instagram. Προήλθε από το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του ράπερ Skrilla και συνδέθηκε αρχικά με την κουλτούρα του μπάσκετ.

Η φράση δεν έχει συγκεκριμένη σημασία και χρησιμοποιείται κυρίως ως αστείο ή παιχνίδι.

