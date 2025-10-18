Το meme «6-7» μπορεί να είναι ενοχλητικό, αλλά τι σημαίνει; – Χαμός σε σχολικές αίθουσες σε όλη την Αμερική

Η φράση «6-7», που προφέρεται «six-seven», στοιχειώνει σχολικές αίθουσες σε όλη την Αμερική, καθιστώντας την την νούμερο ένα ατάκα της Γενιάς Άλφα αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά τη φωνάζουν στις τάξεις όταν ένας δάσκαλος γυρίζει στη σελίδα 67, όταν η ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι 6 με 7 λεπτά μακριά ή χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.

«Είναι σαν πανούκλα — ένας ιός που έχει καταλάβει το μυαλό αυτών των παιδιών», δήλωσε ο Γκέιμπ Ντάνενμπρινγκ, καθηγητής φυσικών επιστημών στην έβδομη τάξη στο Σιού Φολς της Νότιας Ντακότα. «Δεν μπορείς να πεις καμία επανάληψη των αριθμών 6 ή 7 χωρίς να φωνάξουν τουλάχιστον 15 παιδιά, “6-7!”».

Είναι ένα αστείο χωρίς ατάκα (ή κάποια προκατάληψη, άλλωστε). Το 6-7 δεν σημαίνει τίποτα, αλλά η χρήση του μπορεί να κάνει έναν μαθητή να νιώσει σαν μέλος μιας μεγαλύτερης, πιο cool ομάδας συνομηλίκων του.

«Για αυτούς γίνεται ένα γλωσσικό παιχνίδι που, όπως φαίνεται, μόνο τα μέλη της ομάδας τους ξέρουν πώς να παίζουν», δήλωσε η Gail Fairhurst, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι που διδάσκει επικοινωνία ηγεσίας (και ομιλία Gen Alpha).

Το 6-7 πιθανότατα προορίζεται σύντομα για το… νεκροταφείο της αργκό, τώρα που οι ενήλικες μιλούν τόσο πολύ γι’ αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι σχεδόν βαθύ στις άπειρες ερμηνείες του, στην άρνησή του να οριστεί.

«Νομίζω ότι αυτό είναι μέρος αυτού που αναστατώνει τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό είναι μέρος αυτού που αρέσει στους ανθρώπους», δήλωσε η Taylor Jones, γλωσσολόγος και κοινωνική επιστήμονας.

Μια προσπάθεια εξήγησης του 6-7 (αλλά μην ανησυχείτε, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει)

Μπορεί να μην υπάρχει κάποια συνεκτική εξήγηση για το 6-7, αλλά να από κάπου πρέπει να πιάσουμε το νήμα: Ο αριθμός εμφανίζεται στο ρεφρέν του «Doot Doot (6 7)», ενός viral τραγουδιού του ράπερ από τη Φιλαδέλφεια, Skrilla. (Στην περίπτωση του Skrilla, σύμφωνα με την Jones, το 6-7 είναι πιθανώς μια αναφορά στον αστυνομικό κώδικα 10-67, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά για την αναφορά ενός θανάτου).

Τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου την ίδια εποχή που το «Doot Doot» άρχισε να γίνεται δημοφιλές, το «φαινόμενο» του μπάσκετ στο λύκειο, Taylen Kinney, εμφανίστηκε να δημιουργεί μια χειρονομία που συνοδεύει τη φράση. Σε ένα κλιπ που μοιράστηκε η ομάδα Overtime Elite, ο συμπαίκτης του Kinney του ζητεί να βαθμολογήσει ένα ποτό Starbucks με άριστα το 10.

«Σαν 6… 6… 6-7», λέει, προσθέτοντας μια αναποφάσιστη χειρονομία, σαν να ζύγιζε δύο επιλογές στις παλάμες του.

Λίγο αργότερα, ο Kinney άρχισε να ενσωματώνει το τραγούδι και τη χειρονομία στο TikToks του, όπου έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους.

Το τραγούδι άρχισε να εμφανίζεται σε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του πόιντ γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς, ΛαΜέλο Μπολ. (Έχει ύψος 1,80 μ. και 2,80 μ.). Ο Μπολ δεν φαίνεται ενοχλημένος ακόμα από τα memes, αλλά η σεζόν του NBA δεν έχει ξεκινήσει επίσημα, οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος.

Ένα… πρόσωπο του 6-7 εμφανίστηκε τον Μάρτιο, όταν ένα βίντεο έπιασε έναν νεαρό, υπερενθουσιασμένο θεατή σε έναν ερασιτεχνικό αγώνα μπάσκετ να φωνάζει «6-7!» με τη συνοδευτική χειρονομία. Έγινε η ενσάρκωση εκείνου του ενοχλητικού συμμαθητή που δεν μπορεί να σταματήσει να λέει ανοησίες. Κάπως, το διαδίκτυο αποφάσισε ότι το όνομα αυτού του στερεότυπου ήταν Mason – και έτσι, ο Mason 67 έχει γίνει ένα ακόμη εσωτερικό αστείο. (Αυτός ο χαρακτήρας «Mason» έχει έκτοτε γίνει ένα εικονίδιο του διαδικτυακού αναλογικού τρόμου, σύμφωνα με το Know Your Meme).

Έτσι, αν ένα παιδί χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εξηγήσεις όταν το ρωτάτε τι στο καλό είναι το 6-7, πιθανότατα έχει δίκιο. Αλλά τα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν καν από πού προήλθε, είπε ο Dannenbring.

«Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει», είπε. «Και αυτό είναι κάπως το αστείο».