Βίντεο: Ηθοποιός του «American Pie» μεταφέρθηκε αναίσθητη σε νοσοκομείο – Είπε ότι της έριξαν ναρκωτική ουσία στο ποτό της

Πηγή: TMZ

Η ηθοποιός Τάρα Ριντ βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε ξενοδοχείο του Σικάγο, καθώς δηλώνει ότι της χορηγήθηκε ναρκωτική ουσία χωρίς τη θέλησή της.

Η Ριντ ισχυρίζεται ότι της δόθηκε ναρκωτική ουσία ενώ βρισκόταν στο μπαρ του ξενοδοχείου, μετά την εμφάνιση βίντεο που δείχνει την ηθοποιό να μεταφέρεται σε φορείο το πρωί της Κυριακής.

Στο βίντεο, που εξασφάλισε το TMZ, εμφανίζεται ομάδα ατόμων να προσπαθεί να βάλει τη σχεδόν αναίσθητη ηθοποιό του «American Pie» σε αναπηρικό καροτσάκι.

Η Ριντ, φορώντας γούνα και με ατημέλητα μαλλιά, στηριζόταν στον ώμο ενός άνδρα. Όταν η ομάδα κατάφερε να τη βάλει στο καροτσάκι, η Ριντ άρχισε να μιλάει ασυνάρτητα.


«Πάμε, παιδιά», είπε η σταρ στους άνδρες, παραμένοντας ακίνητη στο καροτσάκι. Όταν ένας άρχισε να την σπρώχνει μέσα στη λόμπι του ξενοδοχείου, όλο της το σώμα χαλάρωσε και έπεσε μερικώς έξω από το καροτσάκι.

Πολλά άτομα χρειάστηκαν για να τη βάλουν ξανά στο καροτσάκι. Το TMZ ανέφερε ότι η Ριντ μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Σε δήλωση εκπροσώπου της στο Page Six, η Ριντ κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία, «έπειτα από ένα περιστατικό κατά το οποίο πιστεύει ότι το ποτό της είχε αλλοιωθεί».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας σημείωσε ότι δεν έχουν λάβει επίσημη αναφορά σχετικά με ισχυρισμούς ότι η Ριντ είχε ναρκωθεί.

Η ηθοποιός, μιλώντας στο TMZ, περιέγραψε πως έφτασε στο δωμάτιό της αργά το Σάββατο και κατέβηκε για ένα ποτό στο μπαρ. Αφού παρήγγειλε το ποτό της, συνάντησε στο λόμπι κάποιους YouTubers και με έναν εξ αυτών πήγε να καπνίσει.

Όταν επέστρεψε στο μπαρ, η Ριντ δήλωσε ότι το ποτό της ήταν καλυμμένο με χαρτοπετσέτα, την οποία δεν είχε τοποθετήσει εκεί η ίδια.

Η Ριντ είπε στο TMZ ότι αφότου αφαίρεσε την χαρτοπετσέτα και κατανάλωσε το ποτό, το επόμενο πράγμα που θυμάται ήταν ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξη στο TMZ Live, η ηθοποιός ανέφερε: «Χωρίς να προλάβω να τελειώσω το ποτό μου, απλώς λιποθύμησα. Πριν το καταλάβω, ήμουν στο νοσοκομείο, οκτώ ώρες αργότερα. Είναι πραγματικά τρομακτικό… Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με το ποτό σας. [Το νοσοκομείο] είπε, “Σου έδωσαν ναρκωτική ουσία χθες το βράδυ στο μπαρ”».


Παρά τα προηγούμενα προβλήματα που είχε με την κατανάλωση ουσιών, η Ριντ διαβεβαίωσε στο TMZ ότι το βράδυ της Κυριακής κατανάλωσε μόνο ένα ποτό.

