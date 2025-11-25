Ταϊλάνδη: 65χρονη ξύπνησε λίγο πριν από την αποτέφρωσή της – Χτυπούσε το φέρετρο για να το ανοίξουν

Enikos Newsroom

διεθνή

Ταϊλάνδη: 65χρονη ξύπνησε λίγο πριν από την αποτέφρωσή της – Χτυπούσε το φέρετρο για να το ανοίξουν
Φωτογραφία: AP

Μια ασυνήθιστη και συγκλονιστική ιστορία από την Ταϊλάνδη κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς μια 65χρονη γυναίκα άρχισε να κινείται μέσα στο φέρετρό της λίγο πριν αποτεφρωθεί, αιφνιδιάζοντας τους εργαζομένους σε βουδιστικό ναό κοντά στην Μπανγκόκ.

Ο ναός Wat Rat Prakhong Tham, στην επαρχία Νονθαμπούρι στα προάστια της πρωτεύουσας, ανάρτησε βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται ξαπλωμένη σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος, κινώντας ελαφρά τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό σε κατάσταση σοκ και απορίας.

Ο Pairat Soodthoop, υπεύθυνος γενικών και οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε στο Associated Press τη Δευτέρα ότι ο αδελφός της 65χρονης την είχε μεταφέρει οδικώς από την επαρχία Πιτσανουλόκ για αποτέφρωση.

Όπως είπε, άκουσαν έναν χτύπο να προέρχεται από το φέρετρο.

«Ήμουν λίγο έκπληκτος, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ταράχτηκαν», ανέφερε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπά στο πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Φωτογραφία: AP

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός εξήγησε ότι η γυναίκα ήταν κατάκοιτη τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η υγεία της επιδεινώθηκε και σταμάτησε να αντιδρά, δίνοντας την εντύπωση ότι είχε σταματήσει να αναπνέει πριν από δύο ημέρες.

Εκείνος την τοποθέτησε σε φέρετρο και διένυσε περίπου 500 χιλιόμετρα μέχρι νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, καθώς η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Pairat, το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχθεί την προσφορά επειδή ο αδελφός δεν διέθετε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου. Ο ναός προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες αποτέφρωσης, κάτι που τον οδήγησε να απευθυνθεί εκεί την Κυριακή, αλλά απορρίφθηκε και πάλι λόγω έλλειψης του εγγράφου.

Ο υπεύθυνος του ναού σημείωσε ότι, ενώ εξηγούσε τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου, τότε άκουσαν το χτύπημα. Στη συνέχεια, αξιολόγησαν την κατάστασή της και τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο.

Φωτογραφία: AP

Σύμφωνα με τον Pairat, ο ηγούμενος του ναού δεσμεύτηκε ότι ο ναός θα καλύψει τα ιατρικά έξοδα της γυναίκας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
18:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Τεράστια πρόοδος στην Ουκρανία, τους φέραμε στο τραπέζι – Απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες»

Τεράστια πρόοδο έχουν πετύχει οι ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, καθώς έχουν...
17:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συνελήφθησαν 3 στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα για κατασκοπεία

Στη σύλληψη τριών στελεχών εταιρειών του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία π...
17:16 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Στάρμερ: Απαράδεκτα τμήματα του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – «Στηρίζουμε την ουσία ενός πλαισίου ειρήνευσης» διευκρινίζει Ουκρανός αξιωματούχος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στην Βουλή,  χαρακτήρισε απαράδεκτα τμήματα...
16:40 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο – 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν περίπου 150 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης φωτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα