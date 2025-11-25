Ταϊλάνδη: 65χρονη ξύπνησε λίγο πριν από την αποτέφρωσή της – Χτυπούσε το φέρετρο για να το ανοίξουν

Μια ασυνήθιστη και συγκλονιστική ιστορία από την Ταϊλάνδη κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς μια 65χρονη γυναίκα άρχισε να κινείται μέσα στο φέρετρό της λίγο πριν αποτεφρωθεί, αιφνιδιάζοντας τους εργαζομένους σε βουδιστικό ναό κοντά στην Μπανγκόκ.

Ο ναός Wat Rat Prakhong Tham, στην επαρχία Νονθαμπούρι στα προάστια της πρωτεύουσας, ανάρτησε βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται ξαπλωμένη σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος, κινώντας ελαφρά τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό σε κατάσταση σοκ και απορίας.

#Viral | ⚰️😱 ¡Aún no era su hora! Una mujer que había sido dada por muerta despierta dentro de su ataúd en Tailandia ➡️ El templo budista Wat Rat Prakhong Tham ha publicado el video de los hechos, donde se observa cómo la mujer empezó a mover levemente los brazos y la cabeza. pic.twitter.com/WKsJ8GQ8Xy — Notitarde (@webnotitarde) November 24, 2025

Ο Pairat Soodthoop, υπεύθυνος γενικών και οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε στο Associated Press τη Δευτέρα ότι ο αδελφός της 65χρονης την είχε μεταφέρει οδικώς από την επαρχία Πιτσανουλόκ για αποτέφρωση.

Όπως είπε, άκουσαν έναν χτύπο να προέρχεται από το φέρετρο.

«Ήμουν λίγο έκπληκτος, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ταράχτηκαν», ανέφερε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπά στο πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός εξήγησε ότι η γυναίκα ήταν κατάκοιτη τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η υγεία της επιδεινώθηκε και σταμάτησε να αντιδρά, δίνοντας την εντύπωση ότι είχε σταματήσει να αναπνέει πριν από δύο ημέρες.

Εκείνος την τοποθέτησε σε φέρετρο και διένυσε περίπου 500 χιλιόμετρα μέχρι νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, καθώς η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Pairat, το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχθεί την προσφορά επειδή ο αδελφός δεν διέθετε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου. Ο ναός προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες αποτέφρωσης, κάτι που τον οδήγησε να απευθυνθεί εκεί την Κυριακή, αλλά απορρίφθηκε και πάλι λόγω έλλειψης του εγγράφου.

Ο υπεύθυνος του ναού σημείωσε ότι, ενώ εξηγούσε τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου, τότε άκουσαν το χτύπημα. Στη συνέχεια, αξιολόγησαν την κατάστασή της και τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Pairat, ο ηγούμενος του ναού δεσμεύτηκε ότι ο ναός θα καλύψει τα ιατρικά έξοδα της γυναίκας.