Φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά – Ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Απόλλων» για ευάλωτους καταναλωτές

Σύνοψη από το

  • Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το πρόγραμμα «Απόλλων», το οποίο φέρνει φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τα ευάλωτα νοικοκυριά μέσω της αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας.
  • Το πρόγραμμα υλοποιεί το πρώτο σκέλος του, αποφέροντας άμεσο όφελος σε όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’, με διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων.
  • Για την ενίσχυση του προγράμματος, θα υλοποιηθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης σε αιολικούς σταθμούς 400 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς με αποθήκευση 200 MW.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ρεύμα

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το πρόγραμμα «Απόλλων» που… φέρνει φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά, υπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Με την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ, τηρείται η δέσμευση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για επανασχεδιασμό και επανεκκίνηση του προγράμματος «Απόλλων», με γνώμονα τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα ευάλωτα νοικοκυριά, μέσω της αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας, με τρόπο που αποφέρει άμεσο όφελος σε όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’.

Ταυτόχρονα, υλοποιείται το πρώτο από τα δύο σκέλη του προγράμματος «Απόλλων», με διευρυμένη -μάλιστα- περίμετρο δικαιούχων του προγράμματος από την αρχική εκδοχή του, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα ακολουθήσει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση του «Απόλλων» (δεύτερο σκέλος) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, στους Τοπικούς και Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των διαδόχων τους.

Η ενίσχυση

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση ειδικών κατά τεχνολογία μειοδοτικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης σε:

• Αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 400 MW, και φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW,

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες θα διενεργηθούν από τη ΡΑΑΕΥ το αμέσως επόμενο διάστημα. Η ΚΥΑ καθορίζει, μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο έχει ως εξής:

  • Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με μπαταρία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2027.
  • Οι αιολικοί σταθμοί πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2028.

Σημειώνεται ότι κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να επιλεγεί για ποσοστό άνω του 25% της δημοπρατούμενης ισχύος, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Όπως προβλέπεται στη σχετική ΚΥΑ, βασική προϋπόθεση συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες είναι τα έργα να θεωρούνται ώριμα, δηλαδή να διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και φωτοβολταϊκοί σταθμοί χωρίς μπαταρία, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα τροποποιήσουν τις άδειές τους για την προσθήκη μονάδας αποθήκευσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Έλλειψη αντιικών φαρμάκων σε νοσοκομεία-Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης

Στομαχικά προβλήματα: Ποιοι είναι οι «ένοχοι» στο γιορτινό τραπέζι – Πώς να το αποφύγουμε

Πρωτοχρονιά: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά την τελευταία ημέρα του χρόνου – Με το βλέμμα στις εκπτώσεις οι καταναλωτές

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:39 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Διόδια: Οι νέες τιμές που θα ισχύουν το 2026 στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας

Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύουν οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικ...
07:40 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

«Τέλος χρόνου» για τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν σήμερα

Τελευταία εργάσιμη του 2025 σήμερα και, πριν αλλάξει η χρονιά, λήγει η προθεσμία για μια σειρά...
07:16 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά την τελευταία ημέρα του χρόνου – Με το βλέμμα στις εκπτώσεις οι καταναλωτές

«Αυλαία» κάνει σήμερα η εορταστική περίοδος, με τους εμπόρους να κάνουν «ταμείο». Την ίδια στι...
21:12 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκατ. ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

Επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39.330 δικαιούχων ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι