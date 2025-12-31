Φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά – Ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Απόλλων» για ευάλωτους καταναλωτές

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το πρόγραμμα «Απόλλων» που… φέρνει φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά, υπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Με την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ, τηρείται η δέσμευση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για επανασχεδιασμό και επανεκκίνηση του προγράμματος «Απόλλων», με γνώμονα τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα ευάλωτα νοικοκυριά, μέσω της αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας, με τρόπο που αποφέρει άμεσο όφελος σε όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’.

Ταυτόχρονα, υλοποιείται το πρώτο από τα δύο σκέλη του προγράμματος «Απόλλων», με διευρυμένη -μάλιστα- περίμετρο δικαιούχων του προγράμματος από την αρχική εκδοχή του, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα ακολουθήσει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση του «Απόλλων» (δεύτερο σκέλος) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, στους Τοπικούς και Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των διαδόχων τους.

Η ενίσχυση

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση ειδικών κατά τεχνολογία μειοδοτικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης σε:

• Αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 400 MW, και φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW,

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες θα διενεργηθούν από τη ΡΑΑΕΥ το αμέσως επόμενο διάστημα. Η ΚΥΑ καθορίζει, μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο έχει ως εξής:

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με μπαταρία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Οι αιολικοί σταθμοί πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2028.

Σημειώνεται ότι κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να επιλεγεί για ποσοστό άνω του 25% της δημοπρατούμενης ισχύος, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Όπως προβλέπεται στη σχετική ΚΥΑ, βασική προϋπόθεση συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες είναι τα έργα να θεωρούνται ώριμα, δηλαδή να διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και φωτοβολταϊκοί σταθμοί χωρίς μπαταρία, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα τροποποιήσουν τις άδειές τους για την προσθήκη μονάδας αποθήκευσης.