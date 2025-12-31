Πρωτοχρονιά: Η Αττική «φοράει» τα γιορτινά της και υποδέχεται το 2026 με πολλή μουσική, διασκέδαση και λάμψη – Όλες οι εκδηλώσεις

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πολλή λάμψη και πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Η Αττική θα… πλημμυρίσει από κόσμο, μουσική και πολύ κέφι.

Όσοι βρεθούν στο Σύνταγμα για την αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2026, αλλά και στο Πεδίον του Άρεως ή στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, το σίγουρο είναι ότι θα διασκεδάσουν με την καρδιά τους. Μικροί και μεγάλοι θα ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά μαζί με αγαπημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες, θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν, ενώ πολλές θα είναι και οι εκπλήξεις που τους περιμένουν.

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια, Μόρφη, Μουτσινά και Σωτηροπούλου

Σήμερα, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το νέο έτος με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

Στις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τη βραδιά

Η εκδήλωση αρχίζει στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο. Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές. Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube (@cityofathens.youtube). Θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

Από την καρδιά της πόλης, η Αθήνα υποδέχεται το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι, χαρίζοντας σε όλους μια μαγική αρχή για το νέο έτος!

Δείτε φωτογραφικό υλικό στον σύνδεσμο: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/3oaCPxrx8HXbzAS

Περιφέρεια Αττικής: Υποδοχή του 2026 με Ελένη Φουρέιρα και Κλαυδία

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για κάθε ηλικία και για κάθε γούστο, με απολύτως δωρεάν είσοδο, στα δύο μεγάλα εορταστικά τοπόσημα της Αττικής: στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως και το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.

Όλη η Αττική, από το κέντρο μέχρι τα όμορφα Δυτικά, γίνεται μια μεγάλη παρέα, μια ζεστή αγκαλιά που μας χωράει όλους, σε ένα εορταστικό περιβάλλον που τα έχει όλα: λαμπερά πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, δυναμικά street parties που κρατάνε το εορταστικό κέφι στα ύψη, ξεχωριστές συναυλίες για όλη την οικογένεια, πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλά διασκεδαστικά happenings.

«Η Αττική φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια στιγμή ελπίδας. Μια στιγμή που κοιτάμε μπροστά, με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Φέτος, αυτή τη στιγμή θα τη ζήσουμε μαζί στο ΔΕΗ Xmas West Park, στα Δυτικά της Αθήνας, αλλά και σε κάθε γωνιά της Αττικής.

Με τη λειτουργία και των δύο Χριστουγεννιάτικων Χωριών μας – για δεύτερη χρονιά το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως και για πρώτη φορά φέτος και στο Πάρκο Τρίτση – η Περιφέρεια Αττικής φωτίζει – κυριολεκτικά και συμβολικά- την Αττική μας απ’ άκρη σ’ άκρη.

Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, αναβαθμίζονται και γίνονται ξανά σημεία ζωής, πολιτισμού και χαράς.

Σας περιμένουμε να αλλάξουμε μαζί τον χρόνο, με μουσική, φως και χαμόγελα και να υποδεχτούμε το νέο έτος με ενότητα, θετική ενέργεια και πίστη σε μια Αττική πιο φωτεινή, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στους ανθρώπους της».

Ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen στο West Park

Φέτος η ανατολή του νέου χρόνου θα μας βρει όλους στα δυτικά, με το πρώτο μεγάλο πάρτι της χρονιάς!

Μία ώρα πριν μας κάνει ποδαρικό το 2026, απόψε στις 23.00, από τη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park η μαγευτική Κλαυδία θα μας ταξιδέψει με την κρυστάλλινη φωνή της και τις πιο αγαπημένες μελωδίες στις πρώτες στιγμές του νέου χρόνου. Μαζί της οι DJ Playmen που θα ανεβάσουν με τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς τους τη γιορτινή διάθεση, σε ένα dance party μέχρι πρωίας.

Τον νέο χρόνο θα υποδεχτεί στο ΔΕΗ Xmas West Park και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, που θα βρεθεί εκεί με την οικογένειά του, για να πατήσει το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης, σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, την ώρα που ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Λίγες ώρες πριν, στις 17.00, οι COOKS, η πιο… γευστική μπάντα κρουστών, μετατρέπουν τη σκηνή σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες, ενώ η κεντρική σκηνή του Πάρκου ρίχνει αυλαία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19:30, με τον Μάγο Sankara και ένα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές.

Η διασκέδαση όμως δεν σταματά μόνο εκεί, αφού οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές, χαρούμενες δραστηριότητες: το stage των Δήμων με μουσικές και χορούς από όλη την Ελλάδα, το νοσταλγικό καρουζέλ με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, τον παιχνιδότοπο και το παγοδρόμιο για όλες τις ηλικίες, αλλά και ξεχωριστά happenings από street artists που «ξεφυτρώνουν» από κάθε γωνιά του Πάρκου.

Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση είναι ανοικτό τις καθημερινές 17:00 – 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 – 22:00, με ελεύθερη είσοδο.

Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.xmaswestpark.gr

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ο AKTOR και η EUROBANK. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

«Πρεμιέρα» του 2026 με Ελένη Φουρέιρα, ZAF και DJ Bobito στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως

Ποιος είπε ότι η αλλαγή του χρόνου δεν μπορεί να μοιάζει με… video clip; Λάμψη και ρυθμός, θα είναι τα βασικά συστατικά του μεγάλου street party που θα στηθεί στο main stage του Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς από τις 23.00 μέχρι τα ξημερώματα.

Η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα θα παρουσιάσει ένα μοναδικό show με όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF θα φέρει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες και τη δυνατή σκηνική του παρουσία, ενώ ο DJ Bobito θα φροντίσει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown, σε μια βραδιά με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026 με την πιο γιορτινή διάθεση.

Νωρίτερα, από τις 5 το απόγευμα, μουσικοί του δρόμου γεμίζουν το Χωριό με ήχους και μελωδίες, εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του Πεδίου του Άρεως και δημιουργούν μικρές, ζωντανές μουσικές σκηνές.

Οι εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις όμως δεν σταματούν την Πρωτοχρονιά: το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19.30 ο Νίκος Πορτοκάλογλου ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της 40χρονης πορείας του – ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία, σε ένα ζεστό live που ταιριάζει ιδανικά σε μια μεγάλη βόλτα στο φωτισμένο Πεδίον του Άρεως.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, οι Μολυβένιοι Στρατιώτες, με τις ξεχωριστές ενορχηστρώσεις και τα εντυπωσιακά κοστούμια τους, παρελαύνουν στο Χωριό και κατακτούν κάθε γωνιά του, με κέφι και γιορτινούς ρυθμούς.

Στο main stage, στις 13:00, στις 4 Ιανουαρίου, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live που ταιριάζει ιδανικά με την οικογενειακή βόλτα στο πάρκο. Μουσική, γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση σε ένα μεσημέρι που δύσκολα ξεχνάς.

Εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι περιμένουν τους μικρούς μας φίλους λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, στις 17.00, ενώ οι μουσικές εκδηλώσεις κλείνουν ανήμερα των Θεοφανίων στη 1 το μεσημέρι, με τη μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας και την καθιερωμένη συναυλία τους με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ασφαλώς, το πνεύμα των εορτών δεν περιορίζεται μόνο στο main stage, αφού το απόλυτο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας, προσφέρει στους επισκέπτες κάθε ηλικίας ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο – το καλύτερο και μεγαλύτερο που έχει στηθεί στην Ελλάδα – τα μεγάλα πολύχρωμα καρουζέλ που υπόσχονται στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς, μια γευστική γωνιά για λεπτά γούστα με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών, καθώς και καλαίσθητα ξύλινα σπιτάκια, από τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι δραστηριότητες που προσφέρονται με τη στήριξη των εταίρων της Περιφέρειας.

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως είναι ανοικτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22:00.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://xmasvillageattica.gr.

Μεγάλος χορηγός είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, η Snappi και το RELEASE ATHENS FESTIVAL. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα παραμονή και αύριο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί τόσο στην Πλατεία Συντάγματος όσο και στο Πεδίον του Άρεως.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πρωτεύουσας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, η κυκλοφορία στον Δήμο Αθηναίων θα διαμορφωθεί ως εξής:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας , στο κομμάτι μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

, στο κομμάτι μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου. Λεωφόρος Αλεξάνδρας , από την οδό Μουστοξύδη έως την Πατησίων, καθώς και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη προς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

, από την οδό Μουστοξύδη έως την Πατησίων, καθώς και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη προς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων. Λεωφόρος Αμαλίας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Λεωφόρος Συγγρού , από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας έως και την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

, από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας έως και την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Οδός Μαυρομματαίων , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Πλατεία Συντάγματος , σε όλη της την έκταση.

, σε όλη της την έκταση. Οδός Σταδίου , από την οδό Αμερικής έως τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, καθώς και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, από την οδό Αμερικής έως τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, καθώς και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό. Οδός Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς κατά τη διάρκεια των παραπάνω ωρών, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και η ασφάλεια όλων των πολιτών που θα συμμετάσχουν σε αυτές.