Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς: 3 τέλειες συνταγές για να υποδεχθείτε το νέο έτος

Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι είναι πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή, γεμάτη χαρά, ελπίδα και προσδοκίες για το μέλλον. Και τι καλύτερο από το να το συνοδεύσετε με γιορτινά κοκτέιλ που θα ενθουσιάσουν τους καλεσμένους σας και θα προσφέρουν την τέλεια ατμόσφαιρα;

Τα κοκτέιλ, με τις πολύχρωμες γεύσεις και τις μοναδικές συνταγές, έχουν τη μοναδική ικανότητα να φέρνουν χαρά και γιορτινές νότες σε κάθε στιγμή της βραδιάς. Αυτή η χρονιά, ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στον κόσμο των γιορτινών ποτών με τρεις υπέροχες συνταγές που θα αναδείξουν το πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Από το κρεμώδες και αφρώδες λευκό μοχίτο Χριστουγέννων, το γλυκό και αρωματικό Espresso Martini με βανίλια, μέχρι την πικάντικη παλόμα με ρόδι και τζίντζερ, οι συνταγές αυτές δεν είναι απλά ποτά, αλλά αληθινά εορταστικά εδέσματα που δημιουργούν μνήμες.

Ας ανακαλύψουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε τα πιο γιορτινά κοκτέιλ και να προσθέσετε μια ξεχωριστή γεύση στην Πρωτοχρονιάτικη βραδιά σας!

Συνταγή για λευκό μοχίτο Χριστουγέννων

Υλικά

Χυμός λάιμ

Φρέσκα φύλλα μέντας

Ζάχαρη

Άσπρο ρούμι

Ρούμι καρύδας

Γάλα καρύδας από κονσέρβα

Σαμπάνια (ή ανθρακούχο νερό)

Ρόδια

Τι θα χρειαστείτε στην κουζίνα σας (ή στο μπαρ σας):

Μεγάλη κανάτα

Μπλέντερ

Ποτήρια για κοκτέιλ

Σέικερ

Για το κρεμώδες μοχίτο Χριστουγέννων με καρύδα:

Γεμάτο με…

φρέσκια μέντα

χυμό λάιμ

άσπρο ρούμι

ρούμι καρύδας

γάλα καρύδας

σαμπάνια

ρόδια (για γαρνίρισμα )

Είναι ένα πολύ απλό ποτό στην παρασκευή του και ιδανικό για το γιορτινό τραπέζι.

Αυτό το ποτό είναι κρεμώδες, αφρώδες και γεμάτο νόστιμες γεύσεις καρύδας και λάιμ 0- ένα ονειρεμένο και πολύ εύκολο ποτό.

Θα το λατρέψουν όλοι επειδή 1. όλοι αγαπούν το ρούμι, 2. όλοι αγαπούν την καρύδα.

Συνταγή για Espresso Martini με βανίλια

Η γιορτή ξεκινάει επίσημα με ένα ζεστό Espresso Martini με βανίλια!

Σιρόπι βανίλιας και μέλι φτιαγμένο στο σπίτι, ανακατεμένο με τα κλασικά υλικά του Espresso Martini – βότκα, Καλούα και ένα φλιτζάνι εσπρέσο.

Είναι το τέλειο, διακριτικό twist στην κλασική συνταγή του Espresso Martini και μια απολαυστική γιορτινή απόλαυση για να κλείσετε τη βραδιά σας.

Συστατικά

Μέλι

Λοβός βανίλιας

Ζάχαρη βανίλιας

Βότκα

Καλούα

Εσπρέσο

Τι χρειάζεστε στην κουζίνα:

Μεσαία κατσαρόλα

Ποτήρι μαρτίνι (καλύτερα αν είναι παγωμένο)

Σέικερ για κοκτέιλ

Πάγος

Κόκκοι καφέ (για γαρνίρισμα)

Είναι αρκετά εύκολο.

Ξεκινάμε με το σιρόπι μέλι, το οποίο είναι στην ουσία μόνο μέλι και λοβός βανίλιας που σιγοβράζουν μαζί μέχρι να απορροφήσει το μέλι τη γεύση της βανίλιας. Δύο απλά υλικά που κάνουν όλη τη διαφορά.

Ανακατέψτε το σιρόπι μέλι με βότκα, Καλούα και ένα γερό φλιτζάνι εσπρέσο. Θα δημιουργήσετε ένα γλυκό μαρτίνι, με την ακριβή ποσότητα εσπρέσο και νότες βανίλιας.

Το κλειδί για ένα καλόEspresso Martini είναι ο αφρός στην κορυφή.

Είναι πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι φαίνεται.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κουνήσετε καλά το ποτό με πάγο για περίπου 1 λεπτό, για να δημιουργηθεί ο αφρός. Όσο πιο δυνατά το κουνάτε, τόσο περισσότερο αφρό θα πάρετε. Αν έχετε και λίγη ένταση να εκτονώσετε, αυτό είναι το τέλειο task! Μετά, κρατήστε τον πάγο με ένα ψιλό σουρωτήρι και χύστε το κοκτέιλ στο κρύο ποτήρι μαρτίνι.

Είναι τόσο απλό να το φτιάξετε, αλλά δημιουργεί ένα extra-ξεχωριστό ποτό που είναι τέλειο για μια γιορτινή νύχτα.

Και αυτό είναι όλο. Είναι κλασικό, αλλά με μια μικρή παραλλαγή που το κάνει ακόμα καλύτερο. Αυτό το αφρώδες Espresso Martini είναι τέλειο για όλες τις γιορτινές μέρες.

Συνταγή για πικάντικη παλόμα με ρόδι και τζίντζερ