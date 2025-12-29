Συνταγή για το τέλειο ορεκτικό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Συνταγή για στριφτές μπουκίτσες με σφολιάτα, τυρί και μπέικον. Είναι το ορεκτικό των γιορτών που όλοι ζητούν. Είναι γρήγορο, εύκολο και αρέσει σε όλους. Τραγανή σφολιάτα, γεμισμένη με τυρί, τυλιγμένη σε αλμυρό μπέικον και στη συνέχεια πασπαλισμένη με δενδρολίβανο και καστανή ζάχαρη.
Ψήνετε τις μπουκίτσες στον φούρνο μέχρι το μπέικον να γίνει τραγανό και “καραμελωμένο”.
Είναι ένα ιδανικό έδεσμα για όλες τις ημέρες των γιορτών.
Υλικά
- Λευκή ή καστανή ζάχαρη
- Φρέσκο δεντρολίβανο
- Αλάτι και μαύρο πιπέρι
- Κατεψυγμένη σφολιάτα
- 1 αυγό, χτυπημένο
- Τριμμένο τυρί τσένταρ (έντονα γευστικό)
- Πιπέρι καγιέν
- Μπέικον κομμένο σε λεπτές φέτες
Εκτέλεση
- Ξεκινάμε με το αγαπημένο υλικό των γιορτών, λίγο έτοιμο φύλλο σφολιάτας
- Απλώνουμε το φύλλο, το γεμίζουμε με τυρί τσένταρ και προσθέτουμε μια πρέζα πιπέρι καγιέν.
- Στη συνέχεια, διπλώνουμε τη σφολιάτα στη μέση και την κόβουμε σε λωρίδες.
- Στη συνέχεια, στρίβουμε τις λωρίδες και τυλίγουμε κάθε μία με λεπτές φέτες μπέικον. Το κλειδί είναι το λεπτό μπέικον.
Θα ψηθεί πιο ομοιόμορφα και γρηγορότερα.
- Αν έχετε πιο χοντρές φέτες μπέικον, καλό είναι να τις κόψετε στη μέση.
- Το μυστικό σε αυτές τις στριφτές μπουκίτσες είναι ο γλυκός και αλμυρός συνδυασμός της καστανής ζάχαρης και του φρέσκου δεντρολίβανου που καλύπτει το μπέικον.
- Ανακατεύετε τα δύο υλικά και στη συνέχεια περνάτε τις στριφτές μπουκίτσες με το μπέικον μέσα στο μείγμα ζάχαρης. Μόλις ψηθούν, θα έχετε μια τυρένια σφολιάτα, τυλιγμένη με γλυκό καραμελωμένο μπέικον.
- Μπορεί να φαίνεται ένας περίεργος συνδυασμός, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Και αυτό είναι που κάνει αυτές τις στριφτές μπουκίτσες τόσο εθιστικά νόστιμες.
- Μπορείτε να ετοιμάσετε αυτές τις μικρές μπουκίτσες από πριν και απλώς να τις ψήσετε μόλις έρθουν οι καλεσμένοι. Μπορούν να σερβιριστούν ζεστές ή σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ωστόσο, είναι καλύτερες όταν είναι ζεστές και φρέσκες, ακριβώς από τον φούρνο.