Συνταγή για το τέλειο ορεκτικό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Συνταγή για στριφτές μπουκίτσες με σφολιάτα, τυρί και μπέικον. Είναι το ορεκτικό των γιορτών που όλοι ζητούν. Είναι γρήγορο, εύκολο και αρέσει σε όλους. Τραγανή σφολιάτα, γεμισμένη με τυρί, τυλιγμένη σε αλμυρό μπέικον και στη συνέχεια πασπαλισμένη με δενδρολίβανο και καστανή ζάχαρη.

Ψήνετε τις μπουκίτσες στον φούρνο μέχρι το μπέικον να γίνει τραγανό και “καραμελωμένο”.

Είναι ένα ιδανικό έδεσμα για όλες τις ημέρες των γιορτών.

Υλικά

Λευκή ή καστανή ζάχαρη

Φρέσκο δεντρολίβανο

Αλάτι και μαύρο πιπέρι

Κατεψυγμένη σφολιάτα

1 αυγό, χτυπημένο

Τριμμένο τυρί τσένταρ (έντονα γευστικό)

Πιπέρι καγιέν

Μπέικον κομμένο σε λεπτές φέτες

Εκτέλεση