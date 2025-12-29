Φίλιππος Τσαγκρίδης – Κάθριν Εμπειρίκος: Τίτλοι τέλους

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν ο Φίλιππος Τσαγκρίδης και η Κάθριν Εμπειρίκος, έπειτα από περίπου δύο χρόνια σχέσης, καθώς η απόσταση ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο επιχειρηματίας Φίλιππος Τσαγκρίδης, εγγονός του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, και η γόνος της εφοπλιστικής οικογένειας της Ανδρου, Κάθριν Εμπειρίκος, συνειδητοποίησαν ότι η σχέση τους δοκιμάζεται αρκετά το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης, καθώς εκείνη ζει στην Αμερική.

Ως πολυάσχολοι επιχειρηματίες και οι δύο, ο χρόνος που τους απομένει για συχνά ταξίδια είναι λιγοστός και ως εκ τούτου έκριναν ότι ο χωρισμός είναι η πιο λογική απόφαση. Εχουν κρατήσει, ωστόσο, άριστη επικοινωνία, καθώς την απόφαση την έλαβαν από κοινού, χωρίς εντάσεις.

Η Κ. Εμπειρίκος λατρεύει την Ελλάδα, βρίσκεται κάθε καλοκαίρι στη χώρα από όπου κατάγεται, ωστόσο, λόγω του ότι είναι μητέρα, κύρια προτεραιότητά της είναι ο γιος της. Ως κινηματογραφική παραγωγός, γνωστή στην Ελλάδα και για τη δράση της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τής το επιτρέπουν, αφιερώνει τον χρόνο της στο μοναχοπαίδι της, το οποίο απέκτησε με τον δισεκατομμυριούχο Χάρισον ΛεΦρακ. Αναθρεμμένη στο Λονδίνο, επίσης θα ήταν δύσκολο για εκείνη να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Το μέλλον θα δείξει

Η Κ. Εμπειρίκος επισκέφθηκε τη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι, περνώντας αρκετές ημέρες σε νησιά μαζί με τον πρώην σύντροφό της. Μάλιστα τότε κυκλοφόρησαν οι φήμες περί επισημοποίησης της σχέσης της με τον Φ. Τσαγκρίδη, καθώς ήταν το δεύτερο καλοκαίρι που περνούσαν μαζί και όλα μεταξύ τους έδειχναν να πηγαίνουν περίφημα. Φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο, ήταν προφανές ότι τον πρώτο χρόνο του ειδυλλίου τους το πάθος ήταν εντονότερο και τα ταξίδια ανάμεσα σε Ελλάδα και Αμερική, προκειμένου να συναντηθούν, ήταν συχνότερα.

Με σύνεση και ωριμότητα, που χαρακτηρίζουν και τους δύο, και γνωρίζοντας τι επιθυμούν για τις ζωές τους, έκριναν ότι τελικά τα εμπόδια είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν. Προτίμησαν, λοιπόν, να κρατήσουν το θετικό κλίμα μεταξύ τους, αλλά σε φιλικό επίπεδο πλέον. Η επικοινωνία και το ενδιαφέρον δεν έχουν πάψει να υπάρχουν και ποιος ξέρει; Ισως αυτό στο μέλλον να τους φέρει και πάλι κοντά.