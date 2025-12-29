Καιρός: Γενικά αίθριος σήμερα με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύνοψη από το

  • Γενικά αίθριος αναμένεται τη Δευτέρα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 9 με 11 βαθμούς στα βόρεια και έως 17 στα νότια, ενώ παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Καιρός, βροχές, καταιγίδες, Χριστούγεννα

Γενικά αίθριος αναμένεται τη Δευτέρα ο καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
  • Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 01) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούνασθενείς τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες 6 με 7μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
  • Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και στην Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς.
  • Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
  • Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

