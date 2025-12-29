Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες έπειτα από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μεξικό, Εκτροχιασμός

Τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε την Κυριακή στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 98 να τραυματιστούν, ενημέρωσαν οι αρχές.

Μετά το δυστύχημα «139 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου, 98 τραυματίστηκαν (…) και δυστυχώς 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το πολεμικό ναυτικό του Μεξικό, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Ο συρμός είχε αναχωρήσει από τη Σαλίνα Κρους, στις ακτές στον Ειρηνικό, με προορισμό την Κοατσακοάλκος, στην πολιτεία Βερακρούς, που έχει παράλια στον Κόλπο του Μεξικού.

 

 

 

 

Η σιδηροδρομική γραμμή, που έχει βαφτιστεί Corredor Interoceánico («διωκεάνειος διάδρομος») και συνδέει τα μεξικανικά παράλια στον Ειρηνικό με αυτά στον Ατλαντικό, εγκαινιάστηκε το 2023. Συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά έργα υποδομής που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον πρώην πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), προκειμένου να υποστηριχτεί η οικονομική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας. Η διάδοχός του, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, σημείωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δυο δημόσια νοσοκομεία.

Μέλη της «ομοσπονδιακής εισαγγελίας στην Οαχάκα, καθώς και εμπειρογνώμονες και αστυνομικοί, συντονίζουν τις προσπάθειές τους με τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές για να διενεργηθούν οι απαραίτητες έρευνες», γνωστοποίησε από την πλευρά της η γενική εισαγγελέας Ερνεστίνα Γκοδόι.

Την 20ή Δεκεμβρίου, στην ίδια γραμμή, τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό το οποίο μετέφερε εμπορεύματα καθώς διέσχιζε ισόπεδο κόμβο στην πολιτεία Τσιάπας (νότια). Σε εκείνο το ατύχημα δεν είχαν αναφερθεί θύματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό το τεστ θα δείξει το οπτικό σας IQ! Μπορείτε να εντοπίσετε τον κρυμμένο θησαυρό μέσα σε 15 δευτερόλεπτα;

Το εθιστικό φρούτο της Οδύσσειας που μπορεί να ενισχύσει την καρδιά και να μειώσει τη φλεγμονή

Τέλη κυκλοφορίας: Προθεσμία έως την Τετάρτη για 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων – Γιατί δεν θα δοθεί παράταση

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:42 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί» – «Αγκάθι» το εδαφικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Κυριακή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα γ...
04:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου σήμερα στη Φλόριντα – Στην ατζέντα Γάζα, Λίβανος και Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πιέσει για πρόοδο στην παγωμένη εκεχειρία στ...
03:21 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Μακελειό στον Ισημερινό: Έξι νεκροί έπειτα από επίθεση ενόπλων σε πλαζ – Ένα παιδί 2 ετών ανάμεσα στα θύματα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι –ανάμεσά τους κοριτσάκι δυο ετών– σκοτώθηκαν και ακόμη τρ...
20:54 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: «Θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Έχουμε τα εχέγγυα για μία συμφωνία»

«Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μια συμφωνία», δήλωσε ο  Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που υποδεχόταν ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα