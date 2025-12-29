Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Βιολοντσέλου
Γεγονότα
- 1890: Η 7η ίλη ιππικού των ΗΠΑ σκοτώνει 400 άνδρες και γυναικόπαιδα στην τοποθεσία Γούντεντ Νι Κρικ. Είναι η τελευταία μεγάλη μάχη Ινδιάνων και Αμερικανικών δυνάμεων, κατά την οποία σκοτώνεται και ο αρχηγός των Σιου «Μεγάλο Πόδι».
- 1940: Το υποβρύχιο «Πρωτεύς» βυθίζει ανατολικά του Μπρίντιζι το ιταλικό οπλιταγωγό «Σαρδηνία». Στη συνέχεια, όμως, εμβολίζεται από ιταλικό τορπιλοβόλο και βυθίζεται.
- 1958: Ιδρύεται ο ΟΠΑΠ, με το Βασιλικό Διάταγμα 20 «Περί Συστάσεως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου».
- 1971: Η Νασιονάλ του Μοντεβιδέο νικά τον Παναθηναϊκό με 2-1 στον επαναληπτικό τελικό και κατακτά το Διηπειρωτικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το γκολ των πρασίνων σημειώνει ο Φυλακούρης. Ο πρώτος αγώνας είχε γίνει πριν από 14 μέρες στο Στάδιο Καραΐσκάκη και οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1.
- 1998: Η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση αποφασίζουν μετά τις έντονες αντιδράσεις της Άγκυρας να εγκαταστήσουν στην Κρήτη τους ρωσικής κατασκευής αντιβαλλιστικούς πυραύλους S-300.
- 2013: Ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι, καθώς κάνει σκι στις γαλλικές Άλπεις, στο θέρετρο του Μεριμπέλ. Ο επτά φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 διακομίζεται σε νοσοκομείο της περιοχής.
Γεννήσεις
- 1800: Τσαρλς Γκούντγιαρ, Αμερικανός εφευρέτης του ελαστικού. (Θαν. 1/7/1860)
- 1809: Γουίλιαμ Γκλάντστοουν, γνωστός στους Έλληνες ως Γλάδστων, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του (Οδός Γλάδστονος). (Θαν. 19/5/1898)
- 1946: Μάριαν Φέιθφουλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 30/1/2025)
Θάνατοι
- 1877: Δημήτριος Βούλγαρης, γνωστός και με το προσωνύμιο «Τζουμπές», πολιτικός από την Ύδρα, που διατέλεσε και πρωθυπουργός, ο κυριότερος εκπρόσωπος της φαυλότητας στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. (Γεν. 20/12/1802)
- 1986: Αντρέι Ταρκόφσκι, Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Σολάρις», «Στάλκερ», «Θυσία») (Γεν. 4/4/1932)
- 2006: Μάριος Πλωρίτης, Έλληνας διανοούμενος, δημοσιογράφος, κριτικός, μεταφραστής, λογοτέχνης και σκηνοθέτης. (Γεν. 19/1/1919)