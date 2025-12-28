Μεξικό: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας – Δείτε φωτογραφίες

  • Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος εκτροχιάστηκε σήμερα στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό και συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.
Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος εκτροχιάστηκε σήμερα στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες. «Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το Ναυτικό σε ανακοίνωσή του.

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

